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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2018 15:41 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 4.8540 4.8628 4.8506 4.8701 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.5902 3.6136 3.5737 3.6353 1 DANİMARKA KRONU 0.76080 0.76453 0.76026 0.76629 1 EURO 5.6774 5.6876 5.6734 5.6962 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.3778 6.4110 6.3733 6.4206 1 İSVİÇRE FRANGI 4.8813 4.9126 4.8739 4.9200 1 İSVEÇ KRONU 0.54909 0.55478 0.54871 0.55605 1 KANADA DOLARI 3.6907 3.7074 3.6771 3.7215 1 KUVEYT DİNARI 15.9493 16.1580 15.7101 16.4004 1 NORVEÇ KRONU 0.59275 0.59674 0.59234 0.59811 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.2943 1.2966 1.2846 1.3063 100 JAPON YENİ 4.3564 4.3853 4.3403 4.4020 1 BULGAR LEVASI 2.8866 2.9244 1 RUMEN LEYİ 1.2198 1.2358 1 RUS RUBLESİ 0.07661 0.07761 100 İRAN RİYALİ 0.01100 0.01114 1 ÇİN YUANI 0.71280 0.72213 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03738 0.03787 1 KATAR RİYALİ 1.3256 1.3429 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3488 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.3703 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9921 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.8025 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 111.15 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3134 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.1689 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1696 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3162 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3043 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6722 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9571 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 63.01 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 43880 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.7716 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 129.14 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6413 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 140.525 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 68.273 TÜRK LİRASI

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avro dolar TCMB Döviz kurları

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