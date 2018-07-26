FİNANS

TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 15:54 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 4.8183 4.8270 4.8149 4.8342 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.5711 3.5943 3.5546 3.6159 1 DANİMARKA KRONU 0.75647 0.76019 0.75594 0.76194 1 EURO 5.6457 5.6559 5.6418 5.6644 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.3424 6.3755 6.3380 6.3850 1 İSVİÇRE FRANGI 4.8432 4.8743 4.8360 4.8817 1 İSVEÇ KRONU 0.54782 0.55350 0.54744 0.55477 1 KANADA DOLARI 3.6892 3.7059 3.6756 3.7200 1 KUVEYT DİNARI 15.8381 16.0454 15.6005 16.2860 1 NORVEÇ KRONU 0.59024 0.59420 0.58982 0.59557 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.2848 1.2871 1.2751 1.2967 100 JAPON YENİ 4.3397 4.3685 4.3237 4.3851 1 BULGAR LEVASI 2.8703 2.9079 1 RUMEN LEYİ 1.2133 1.2292 1 RUS RUBLESİ 0.07608 0.07708 100 İRAN RİYALİ 0.01090 0.01104 1 ÇİN YUANI 0.70659 0.71584 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03714 0.03762 1 KATAR RİYALİ 1.3159 1.3331 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3461 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.3596 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9926 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.7579 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 110.76 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3043 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.1433 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1717 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3186 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3056 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6693 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9488 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 62.98 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 43950 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.7809 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 129.01 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6410 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.40644 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 6.7828 TÜRK LİRASI

PARTNERYol çalışması yaparken buldular!Yol çalışması yaparken buldular!
Güvenlik ve Sivil Savunma Fuarı Milipol Katar’ın bu yıl 12’ncisi düzenleniyorGüvenlik ve Sivil Savunma Fuarı Milipol Katar’ın bu yıl 12’ncisi düzenleniyor
İnegöl'de karpuz hasadı başladıİnegöl'de karpuz hasadı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avro dolar TCMB Döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

İş hayatında ikili yeni model geliyor

İş hayatında ikili yeni model geliyor

Ekmeğe yüzde 15 zam geldi

Ekmeğe yüzde 15 zam geldi

Facebook hisseleri yüzde 20'den fazla değer kaybetti

Facebook hisseleri yüzde 20'den fazla değer kaybetti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Güvenlik ve Sivil Savunma Fuarı Milipol Katar’ın bu yıl 12’ncisi düzenleniyor

Güvenlik ve Sivil Savunma Fuarı Milipol Katar’ın bu yıl 12’ncisi düzenleniyor

İnegöl'de karpuz hasadı başladı

İnegöl'de karpuz hasadı başladı

SÖYLEŞİ - Air France & KLM / Salemi: İstanbul dolulukları yüzde 84’ü aştı

SÖYLEŞİ - Air France & KLM / Salemi: İstanbul dolulukları yüzde 84’ü aştı

MATSO Başkanı Boztaş: Piyasanın kontrolü ithal susamda

MATSO Başkanı Boztaş: Piyasanın kontrolü ithal susamda

Turkcell / Terzioğlu: Turkcell’in kur riski makul seviyede

Turkcell / Terzioğlu: Turkcell’in kur riski makul seviyede

CarrefourSA kurban bağışı imkanı sunuyor

CarrefourSA kurban bağışı imkanı sunuyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.