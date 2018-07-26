TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 4.8183 4.8270 4.8149 4.8342 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.5711 3.5943 3.5546 3.6159 1 DANİMARKA KRONU 0.75647 0.76019 0.75594 0.76194 1 EURO 5.6457 5.6559 5.6418 5.6644 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.3424 6.3755 6.3380 6.3850 1 İSVİÇRE FRANGI 4.8432 4.8743 4.8360 4.8817 1 İSVEÇ KRONU 0.54782 0.55350 0.54744 0.55477 1 KANADA DOLARI 3.6892 3.7059 3.6756 3.7200 1 KUVEYT DİNARI 15.8381 16.0454 15.6005 16.2860 1 NORVEÇ KRONU 0.59024 0.59420 0.58982 0.59557 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.2848 1.2871 1.2751 1.2967 100 JAPON YENİ 4.3397 4.3685 4.3237 4.3851 1 BULGAR LEVASI 2.8703 2.9079 1 RUMEN LEYİ 1.2133 1.2292 1 RUS RUBLESİ 0.07608 0.07708 100 İRAN RİYALİ 0.01090 0.01104 1 ÇİN YUANI 0.70659 0.71584 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03714 0.03762 1 KATAR RİYALİ 1.3159 1.3331 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3461 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.3596 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9926 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.7579 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 110.76 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3043 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.1433 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1717 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3186 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3056 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6693 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9488 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 62.98 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 43950 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.7809 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 129.01 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6410 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.40644 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 6.7828 TÜRK LİRASI
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