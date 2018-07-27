TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 4.8568 4.8655 4.8534 4.8728 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.5754 3.5987 3.5589 3.6203 1 DANİMARKA KRONU 0.75712 0.76084 0.75659 0.76259 1 EURO 5.6499 5.6601 5.6460 5.6686 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.3499 6.3830 6.3454 6.3926 1 İSVİÇRE FRANGI 4.8628 4.8940 4.8555 4.9013 1 İSVEÇ KRONU 0.54690 0.55256 0.54651 0.55383 1 KANADA DOLARI 3.7118 3.7285 3.6981 3.7427 1 KUVEYT DİNARI 15.9483 16.1570 15.7091 16.3993 1 NORVEÇ KRONU 0.59087 0.59484 0.59045 0.59621 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.2950 1.2974 1.2853 1.3071 100 JAPON YENİ 4.3598 4.3887 4.3437 4.4054 1 BULGAR LEVASI 2.8725 2.9101 1 RUMEN LEYİ 1.2127 1.2286 1 RUS RUBLESİ 0.07666 0.07766 100 İRAN RİYALİ 0.01099 0.01113 1 ÇİN YUANI 0.70758 0.71684 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03769 0.03818 1 KATAR RİYALİ 1.3264 1.3438 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3552 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.4049 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9965 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.8429 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 111.13 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3067 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.1996 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1633 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3097 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3022 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6813 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9824 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 63.00 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 43950 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.8255 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 128.15 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6410 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.40108 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 6.8109 TÜRK LİRASI
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