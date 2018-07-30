TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 4.8850 4.8938 4.8816 4.9012 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.6050 3.6285 3.5884 3.6503 1 DANİMARKA KRONU 0.76437 0.76812 0.76383 0.76989 1 EURO 5.7034 5.7137 5.6994 5.7222 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.3977 6.4310 6.3932 6.4407 1 İSVİÇRE FRANGI 4.9064 4.9379 4.8990 4.9453 1 İSVEÇ KRONU 0.55374 0.55948 0.55335 0.56076 1 KANADA DOLARI 3.7355 3.7524 3.7217 3.7666 1 KUVEYT DİNARI 16.0474 16.2574 15.8067 16.5013 1 NORVEÇ KRONU 0.59661 0.60062 0.59619 0.60200 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.3025 1.3049 1.2928 1.3147 100 JAPON YENİ 4.3872 4.4163 4.3710 4.4330 1 BULGAR LEVASI 2.8996 2.9375 1 RUMEN LEYİ 1.2262 1.2423 1 RUS RUBLESİ 0.07749 0.07850 100 İRAN RİYALİ 0.01103 0.01117 1 ÇİN YUANI 0.71169 0.72100 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03971 0.04022 1 KATAR RİYALİ 1.3341 1.3516 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3519 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.3810 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9934 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.7843 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 111.08 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3060 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.1679 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1675 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3119 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3035 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6753 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9614 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 62.69 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 44050 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.8255 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 122.34 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6410 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.40295 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 6.8596 TÜRK LİRASI
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