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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2018 16:19 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 4,8999 4,9087 4,8965 4,9161 1 AVUSTRALYA DOLARI 3,6280 3,6516 3,6113 3,6736 1 DANİMARKA KRONU 0,77006 0,77385 0,76953 0,77563 1 EURO 5,7456 5,7560 5,7416 5,7646 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6,4328 6,4663 6,4283 6,4760 1 İSVİÇRE FRANGI 4,9484 4,9802 4,9410 4,9877 1 İSVEÇ KRONU 0,55754 0,56332 0,55715 0,56461 1 KANADA DOLARI 3,7512 3,7681 3,7373 3,7825 1 KUVEYT DİNARI 16,1014 16,3121 15,8599 16,5568 1 NORVEÇ KRONU 0,60140 0,60545 0,60098 0,60684 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1,3065 1,3089 1,2967 1,3187 100 JAPON YENİ 4,3864 4,4155 4,3702 4,4323 1 BULGAR LEVASI 2,9213 2,9595 1 RUMEN LEYİ 1,2347 1,2508 1 RUS RUBLESİ 0,07813 0,07915 100 İRAN RİYALİ 0,01106 0,01120 1 ÇİN YUANI 0,71331 0,72265 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0,03969 0,04021 1 KATAR RİYALİ 1,3382 1,3557 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1,3474 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6,3531 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0,9879 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8,7510 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 111,44 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1,3045 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8,1275 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3,7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1,1726 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1,3151 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3,3046 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1,6679 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3,9463 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 62,37 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 44070 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6,8307 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 122,76 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3,6410 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1,40473 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 6,8892 TÜRK LİRASI

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Anahtar Kelimeler:
TCMB Döviz kurları

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