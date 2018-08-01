TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 4,9223 4,9312 4,9188 4,9386 1 AVUSTRALYA DOLARI 3,6390 3,6628 3,6223 3,6847 1 DANİMARKA KRONU 0,77070 0,77449 0,77016 0,77627 1 EURO 5,7515 5,7619 5,7475 5,7705 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6,4470 6,4806 6,4425 6,4903 1 İSVİÇRE FRANGI 4,9517 4,9835 4,9443 4,9910 1 İSVEÇ KRONU 0,55622 0,56198 0,55583 0,56327 1 KANADA DOLARI 3,7748 3,7918 3,7608 3,8062 1 KUVEYT DİNARI 16,1654 16,3769 15,9229 16,6226 1 NORVEÇ KRONU 0,60135 0,60539 0,60093 0,60678 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1,3125 1,3148 1,3026 1,3247 100 JAPON YENİ 4,3841 4,4131 4,3679 4,4299 1 BULGAR LEVASI 2,9241 2,9624 1 RUMEN LEYİ 1,2366 1,2528 1 RUS RUBLESİ 0,07812 0,07914 100 İRAN RİYALİ 0,01110 0,01125 1 ÇİN YUANI 0,71942 0,72883 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0,03982 0,04034 1 KATAR RİYALİ 1,3443 1,3619 Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1,3495 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6,3768 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0,9918 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8,8118 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 112,01 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1,3022 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8,1653 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3,7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1,1685 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1,3120 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3,3026 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1,6739 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3,9582 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 62,66 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 44090 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6,8037 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 122,92 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3,6410 KATAR RİYALİ 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1,40291 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 6,9118 TÜRK LİRASI
Bayramda tatile gidecekler dikkat! Yer bulamayabilirsiniz
İkinci el otomobilde 50 milyon liralık vurgun
2019'da emekliler ne kadar zam alacak? İşte en düşük emekli maaşı
Trafiğe yılın ilk yarısında 460 bin 639 araç eklendi
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (1 Ağustos 2018)
Garaj Sepeti Araba.com'u bünyesine kattı
Borsa güne düşüşle başladı
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (31 Temmuz 2018)
MTV ödemesi için yarın son gün! MTV ödemesi nasıl yapılır?
Danıştay'dan milyonlarca banka müşterisini ilgilendiren 'hesap işletim ücreti' kararı