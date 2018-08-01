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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2018 15:50 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 4,9223 4,9312 4,9188 4,9386 1 AVUSTRALYA DOLARI 3,6390 3,6628 3,6223 3,6847 1 DANİMARKA KRONU 0,77070 0,77449 0,77016 0,77627 1 EURO 5,7515 5,7619 5,7475 5,7705 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6,4470 6,4806 6,4425 6,4903 1 İSVİÇRE FRANGI 4,9517 4,9835 4,9443 4,9910 1 İSVEÇ KRONU 0,55622 0,56198 0,55583 0,56327 1 KANADA DOLARI 3,7748 3,7918 3,7608 3,8062 1 KUVEYT DİNARI 16,1654 16,3769 15,9229 16,6226 1 NORVEÇ KRONU 0,60135 0,60539 0,60093 0,60678 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1,3125 1,3148 1,3026 1,3247 100 JAPON YENİ 4,3841 4,4131 4,3679 4,4299 1 BULGAR LEVASI 2,9241 2,9624 1 RUMEN LEYİ 1,2366 1,2528 1 RUS RUBLESİ 0,07812 0,07914 100 İRAN RİYALİ 0,01110 0,01125 1 ÇİN YUANI 0,71942 0,72883 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0,03982 0,04034 1 KATAR RİYALİ 1,3443 1,3619 Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1,3495 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6,3768 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0,9918 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8,8118 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 112,01 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1,3022 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8,1653 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3,7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1,1685 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1,3120 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3,3026 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1,6739 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3,9582 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 62,66 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 44090 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6,8037 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 122,92 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3,6410 KATAR RİYALİ 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1,40291 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 6,9118 TÜRK LİRASI

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Anahtar Kelimeler:
TCMB Döviz kurları

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