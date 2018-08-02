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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2018 16:58 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5,0504 5,0595 5,0469 5,0671 1 AVUSTRALYA DOLARI 3,7132 3,7374 3,6961 3,7598 1 DANİMARKA KRONU 0,78654 0,79040 0,78599 0,79222 1 EURO 5,8700 5,8806 5,8659 5,8894 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6,5933 6,6277 6,5887 6,6376 1 İSVİÇRE FRANGI 5,0691 5,1017 5,0615 5,1093 1 İSVEÇ KRONU 0,56802 0,57390 0,56763 0,57522 1 KANADA DOLARI 3,8725 3,8900 3,8582 3,9048 1 KUVEYT DİNARI 16,5839 16,8009 16,3352 17,0529 1 NORVEÇ KRONU 0,61370 0,61782 0,61327 0,61925 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1,3466 1,3491 1,3365 1,3592 100 JAPON YENİ 4,5168 4,5467 4,5001 4,5640 1 BULGAR LEVASI 2,9844 3,0234 1 RUMEN LEYİ 1,2627 1,2793 1 RUS RUBLESİ 0,07947 0,08051 100 İRAN RİYALİ 0,01139 0,01153 1 ÇİN YUANI 0,73475 0,74436 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0,04086 0,04140 1 KATAR RİYALİ 1,3793 1,3974 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1,3569 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6,4111 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0,9940 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8,8533 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 111,55 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1,3024 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8,2093 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3,7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1,1623 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1,3077 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3,3022 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1,6828 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3,9771 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 63,19 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 44110 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6,8351 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 122,9 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3,641 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1,39992 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7,0765 TÜRK LİRASI

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Anahtar Kelimeler:
TCMB Döviz kurları

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