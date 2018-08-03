TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5,0778 5,0870 5,0743 5,0946 1 AVUSTRALYA DOLARI 3,7313 3,7556 3,7141 3,7782 1 DANİMARKA KRONU 0,78773 0,79159 0,78717 0,79342 1 EURO 5,8794 5,8900 5,8753 5,8989 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6,5907 6,6251 6,5861 6,6350 1 İSVİÇRE FRANGI 5,0896 5,1223 5,0819 5,1299 1 İSVEÇ KRONU 0,56708 0,57295 0,56668 0,57427 1 KANADA DOLARI 3,8938 3,9114 3,8794 3,9262 1 KUVEYT DİNARI 16,6619 16,8799 16,4120 17,1331 1 NORVEÇ KRONU 0,61432 0,61845 0,61389 0,61988 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1,3539 1,3564 1,3438 1,3666 100 JAPON YENİ 4,5356 4,5657 4,5188 4,5830 1 BULGAR LEVASI 2,9891 3,0282 1 RUMEN LEYİ 1,2651 1,2817 1 RUS RUBLESİ 0,07960 0,08064 100 İRAN RİYALİ 0,01145 0,01160 1 ÇİN YUANI 0,73506 0,74468 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0,04109 0,04163 1 KATAR RİYALİ 1,3868 1,4050 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1,3577 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6,4362 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0,9954 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8,9162 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 111,69 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1,3023 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8,2454 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3,7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1,1579 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1,3002 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3,2998 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1,6893 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3,9913 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 63,44 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 44110 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6,8693 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 122,88 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3,6410 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1,39668 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7,0985 TÜRK LİRASI
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