TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış USD/TRY 1 ABD DOLARI 5.1464 5.1557 5.1428 5.1634 AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.7957 3.8204 3.7782 3.8434 DKK/TRY 1 DANİMARKA KRONU 0.79667 0.80058 0.79611 0.80242 EUR/TRY 1 EURO 5.9462 5.9570 5.9421 5.9659 GBP/TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.6593 6.6941 6.6547 6.7041 CHF/TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 5.1545 5.1876 5.1467 5.1954 SEK/TRY 1 İSVEÇ KRONU 0.57439 0.58034 0.57399 0.58167 CAD/TRY 1 KANADA DOLARI 3.9502 3.9681 3.9356 3.9831 KWD/TRY 1 KUVEYT DİNARI 16.8862 17.1072 16.6329 17.3638 NOK/TRY 1 NORVEÇ KRONU 0.62191 0.62609 0.62147 0.62753 SAR/TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.3723 1.3747 1.3620 1.3850 JPY/TRY 100 JAPON YENİ 4.6111 4.6417 4.5941 4.6593 BGN/TRY 1 BULGAR LEVASI 3.0233 3.0628 RON/TRY 1 RUMEN LEYİ 1.2787 1.2954 RUB/TRY 1 RUS RUBLESİ 0.08054 0.08159 IRR/TRY 100 İRAN RİYALİ 0.01160 0.01175 CNY/TRY 1 ÇİN YUANI 0.74771 0.75749 PKR/TRY 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.04157 0.04212 QAR/TRY 1 KATAR RİYALİ 1.4055 1.4239 Çapraz Kurlar USD/AUD 1 ABD DOLARI 1.3527 AVUSTRALYA DOLARI USD/DKK 1 ABD DOLARI 6.4499 DANİMARKA KRONU USD/CHF 1 ABD DOLARI 0.9961 İSVİÇRE FRANGI USD/SEK 1 ABD DOLARI 8.9217 İSVEÇ KRONU USD/JPY 1 ABD DOLARI 111.34 JAPON YENİ USD/CAD 1 ABD DOLARI 1.3011 KANADA DOLARI USD/NOK 1 ABD DOLARI 8.2549 NORVEÇ KRONU USD/SAR 1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ EUR/USD 1 EURO 1.1554 ABD DOLARI GBP/USD 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2962 ABD DOLARI KWD/USD 1 KUVEYT DİNARI 3.2996 ABD DOLARI USD/BGN 1 ABD DOLARI 1.6927 BULGAR LEVASI USD/RON 1 ABD DOLARI 4.0022 RUMEN LEYİ USD/RUB 1 ABD DOLARI 63.54 RUS RUBLESİ USD/IRR 1 ABD DOLARI 44120 İRAN RİYALİ USD/CNY 1 ABD DOLARI 6.8444 ÇİN YUANI USD/PKR 1 ABD DOLARI 123.10 PAKİSTAN RUPİSİ USD/QAR 1 ABD DOLARI 3.6410 KATAR RİYALİ Bilgi İçin SDR/USD 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.39626 ABD DOLARI SDR/TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7.1922 TÜRK LİRASI
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