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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2018 15:57 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5.2634 5.2729 5.2597 5.2808 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.9024 3.9279 3.8845 3.9515 1 DANİMARKA KRONU 0.81727 0.82129 0.81670 0.82317 1 EURO 6.0999 6.1109 6.0956 6.1201 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.8127 6.8482 6.8080 6.8585 1 İSVİÇRE FRANGI 5.2774 5.3113 5.2695 5.3193 1 İSVEÇ KRONU 0.58807 0.59416 0.58766 0.59553 1 KANADA DOLARI 4.0528 4.0711 4.0379 4.0866 1 KUVEYT DİNARI 17.2754 17.5014 17.0162 17.7639 1 NORVEÇ KRONU 0.63969 0.64399 0.63924 0.64547 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.4034 1.4060 1.3929 1.4165 100 JAPON YENİ 4.7202 4.7515 4.7028 4.7695 1 BULGAR LEVASI 3.1013 3.1418 1 RUMEN LEYİ 1.3056 1.3226 1 RUS RUBLESİ 0.08243 0.08351 100 İRAN RİYALİ 0.01246 0.01262 1 ÇİN YUANI 0.76621 0.77624 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.04248 0.04304 1 KATAR RİYALİ 1.4374 1.4562 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3456 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.4303 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9951 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.9122 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 111.24 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.2969 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.2079 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1589 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2966 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3007 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6877 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.0090 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 63.50 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.8309 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 123.21 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6412 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.39804 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7.3651 TÜRK LİRASI

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avro dolar TCMB Döviz kurları

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