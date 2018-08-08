TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5.2813 5.2908 5.2776 5.2987 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.9071 3.9326 3.8891 3.9562 1 DANİMARKA KRONU 0.82058 0.82462 0.82001 0.82651 1 EURO 6.1252 6.1362 6.1209 6.1454 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.8008 6.8363 6.7961 6.8465 1 İSVİÇRE FRANGI 5.2923 5.3263 5.2844 5.3343 1 İSVEÇ KRONU 0.58870 0.59480 0.58829 0.59617 1 KANADA DOLARI 4.0329 4.0511 4.0180 4.0665 1 KUVEYT DİNARI 17.3325 17.5593 17.0725 17.8227 1 NORVEÇ KRONU 0.64185 0.64617 0.64140 0.64765 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.4082 1.4107 1.3976 1.4213 100 JAPON YENİ 4.7458 4.7772 4.7282 4.7953 1 BULGAR LEVASI 3.1143 3.1551 1 RUMEN LEYİ 1.3119 1.3291 1 RUS RUBLESİ 0.08196 0.08303 100 İRAN RİYALİ 0.01250 0.01267 1 ÇİN YUANI 0.76871 0.77876 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.04262 0.04318 1 KATAR RİYALİ 1.4423 1.4612 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3485 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.4260 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9956 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.9329 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 111.02 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3078 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.2080 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1598 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2899 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3004 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6863 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.0030 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 64.08 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.8319 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 123.21 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6412 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.39800 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7.3899 TÜRK LİRASI
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