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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2018 15:44 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5.3988 5.4085 5.3950 5.4167 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.9977 4.0237 3.9793 4.0479 1 DANİMARKA KRONU 0.83817 0.84228 0.83758 0.84422 1 EURO 6.2588 6.2700 6.2544 6.2794 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.9406 6.9768 6.9357 6.9872 1 İSVİÇRE FRANGI 5.4197 5.4545 5.4116 5.4627 1 İSVEÇ KRONU 0.59947 0.60568 0.59905 0.60707 1 KANADA DOLARI 4.1406 4.1593 4.1253 4.1751 1 KUVEYT DİNARI 17.7252 17.9571 17.4593 18.2265 1 NORVEÇ KRONU 0.65425 0.65865 0.65380 0.66017 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.4395 1.4421 1.4288 1.4530 100 JAPON YENİ 4.8477 4.8798 4.8298 4.8984 1 BULGAR LEVASI 3.1819 3.2235 1 RUMEN LEYİ 1.3403 1.3579 1 RUS RUBLESİ 0.08124 0.08230 100 İRAN RİYALİ 0.01278 0.01295 1 ÇİN YUANI 0.78694 0.79724 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.04363 0.04420 1 KATAR RİYALİ 1.4744 1.4937 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3473 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.4312 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9939 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.9676 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 111.10 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3021 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.2316 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1593 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2878 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3017 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6872 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.0053 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 66.09 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.8220 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 123.05 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6413 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.39775 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7.5530 TÜRK LİRASI

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Anahtar Kelimeler:
avro dolar TCMB Döviz kurları

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