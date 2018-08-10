TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5.9389 5.9496 5.9348 5.9586 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.3312 4.3595 4.3113 4.3856 1 DANİMARKA KRONU 0.91187 0.91635 0.91123 0.91845 1 EURO 6.8081 6.8204 6.8033 6.8306 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7.5731 7.6126 7.5678 7.6240 1 İSVİÇRE FRANGI 5.9578 5.9961 5.9489 6.0051 1 İSVEÇ KRONU 0.65114 0.65788 0.65068 0.65939 1 KANADA DOLARI 4.5284 4.5489 4.5117 4.5662 1 KUVEYT DİNARI 19.4781 19.7330 19.1859 20.0290 1 NORVEÇ KRONU 0.71077 0.71555 0.71027 0.71719 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.5835 1.5864 1.5717 1.5983 100 JAPON YENİ 5.3425 5.3779 5.3227 5.3983 1 BULGAR LEVASI 3.4613 3.5066 1 RUMEN LEYİ 1.4536 1.4727 1 RUS RUBLESİ 0.08833 0.08948 100 İRAN RİYALİ 0.01406 0.01425 1 ÇİN YUANI 0.86170 0.87298 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.04805 0.04868 1 KATAR RİYALİ 1.6219 1.6432 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3680 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.5028 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9945 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.0820 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 110.90 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3097 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.3352 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1464 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2773 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2982 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.7062 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.0626 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 66.86 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.8535 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 122.90 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6411 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.39136 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 8.2707 TÜRK LİRASI
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