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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 13.08.2018 15:48 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 6.8798 6.8922 6.8750 6.9025 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.9927 5.0252 4.9697 5.0554 1 DANİMARKA KRONU 1.0492 1.0544 1.0485 1.0568 1 EURO 7.8327 7.8468 7.8272 7.8585 1 İNGİLİZ STERLİNİ 8.7580 8.8036 8.7518 8.8168 1 İSVİÇRE FRANGI 6.9004 6.9447 6.8900 6.9551 1 İSVEÇ KRONU 0.74832 0.75607 0.74779 0.75781 1 KANADA DOLARI 5.2237 5.2472 5.2043 5.2672 1 KUVEYT DİNARI 22.5443 22.8393 22.2062 23.1819 1 NORVEÇ KRONU 0.81874 0.82424 0.81817 0.82614 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.8344 1.8377 1.8206 1.8515 100 JAPON YENİ 6.2190 6.2602 6.1960 6.2840 1 BULGAR LEVASI 3.9823 4.0344 1 RUMEN LEYİ 1.6714 1.6933 1 RUS RUBLESİ 0.10046 0.10177 100 İRAN RİYALİ 0.01629 0.01650 1 ÇİN YUANI 0.99426 1.0073 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.05569 0.05642 1 KATAR RİYALİ 1.8789 1.9034 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3747 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.5467 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9947 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.1546 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 110.36 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3153 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.3823 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7505 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1385 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2752 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2954 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.7179 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.0932 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 68.10 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.8807 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 122.84 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6412 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.38808 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 9.5583 TÜRK LİRASI

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