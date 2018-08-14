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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2018 15:43 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 6,5465 6,5583 6,5419 6,5681 1 AVUSTRALYA DOLARI 4,7440 4,7750 4,7222 4,8036 1 DANİMARKA KRONU 1,0004 1,0053 0,99970 1,0076 1 EURO 7,4687 7,4822 7,4635 7,4934 1 İNGİLİZ STERLİNİ 8,3549 8,3984 8,3490 8,4110 1 İSVİÇRE FRANGI 6,5856 6,6278 6,5757 6,6378 1 İSVEÇ KRONU 0,71658 0,72400 0,71608 0,72567 1 KANADA DOLARI 4,9938 5,0163 4,9753 5,0353 1 KUVEYT DİNARI 21,4582 21,7390 21,1364 22,0651 1 NORVEÇ KRONU 0,78170 0,78696 0,78116 0,78877 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1,7455 1,7486 1,7324 1,7617 100 JAPON YENİ 5,8841 5,9230 5,8623 5,9455 1 BULGAR LEVASI 3,7971 3,8468 1 RUMEN LEYİ 1,5948 1,6156 1 RUS RUBLESİ 0,09747 0,09874 100 İRAN RİYALİ 0,01550 0,01570 1 ÇİN YUANI 0,94581 0,95819 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0,05296 0,05366 1 KATAR RİYALİ 1,7879 1,8113 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1,3767 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6,5338 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0,9918 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9,0969 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 110,99 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1,3092 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8,3541 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3,7506 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1,1409 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1,2784 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3,2963 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1,7144 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4,0820 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 66,79 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6,8828 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 122,91 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3,6410 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1,38861 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 9,0988 TÜRK LİRASI

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TCMB Döviz kurları

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