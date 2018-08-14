TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 6,5465 6,5583 6,5419 6,5681 1 AVUSTRALYA DOLARI 4,7440 4,7750 4,7222 4,8036 1 DANİMARKA KRONU 1,0004 1,0053 0,99970 1,0076 1 EURO 7,4687 7,4822 7,4635 7,4934 1 İNGİLİZ STERLİNİ 8,3549 8,3984 8,3490 8,4110 1 İSVİÇRE FRANGI 6,5856 6,6278 6,5757 6,6378 1 İSVEÇ KRONU 0,71658 0,72400 0,71608 0,72567 1 KANADA DOLARI 4,9938 5,0163 4,9753 5,0353 1 KUVEYT DİNARI 21,4582 21,7390 21,1364 22,0651 1 NORVEÇ KRONU 0,78170 0,78696 0,78116 0,78877 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1,7455 1,7486 1,7324 1,7617 100 JAPON YENİ 5,8841 5,9230 5,8623 5,9455 1 BULGAR LEVASI 3,7971 3,8468 1 RUMEN LEYİ 1,5948 1,6156 1 RUS RUBLESİ 0,09747 0,09874 100 İRAN RİYALİ 0,01550 0,01570 1 ÇİN YUANI 0,94581 0,95819 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0,05296 0,05366 1 KATAR RİYALİ 1,7879 1,8113 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1,3767 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6,5338 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0,9918 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9,0969 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 110,99 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1,3092 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8,3541 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3,7506 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1,1409 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1,2784 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3,2963 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1,7144 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4,0820 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 66,79 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6,8828 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 122,91 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3,6410 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1,38861 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 9,0988 TÜRK LİRASI
AK Parti Grubu'na göre doların gerçek değeri
Vestel hisseleri 'Erdoğan' ile yükseldi
BOTAŞ'tan önemli 'dolar kuru' kararı
Borsa İstanbul'dan önemli düzenleme
Piyasaları normale döndürmek için hangi önlemler alındı? İşte madde madde yapılanlar
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (14 Ağustos 2018)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) zabıta ilanına rekor başvuru: 3 günde 31 bin...
Erdoğan'ın çağrısı sonrasında bir kampanya daha: Dolar bozdurana bedava akaryakıt!
Okuyucu Yorumları 0 yorum