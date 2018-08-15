FİNANS

TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 15:44 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 6.1360 6.1471 6.1317 6.1563 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.4233 4.4521 4.4030 4.4789 1 DANİMARKA KRONU 0.93070 0.93527 0.93004 0.93742 1 EURO 6.9501 6.9626 6.9452 6.9731 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7.7880 7.8286 7.7825 7.8403 1 İSVİÇRE FRANGI 6.1387 6.1781 6.1295 6.1873 1 İSVEÇ KRONU 0.66579 0.67268 0.66532 0.67423 1 KANADA DOLARI 4.6821 4.7033 4.6648 4.7211 1 KUVEYT DİNARI 20.0918 20.3547 19.7904 20.6600 1 NORVEÇ KRONU 0.72572 0.73060 0.72521 0.73228 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.6361 1.6390 1.6238 1.6513 100 JAPON YENİ 5.5042 5.5407 5.4838 5.5617 1 BULGAR LEVASI 3.5336 3.5798 1 RUMEN LEYİ 1.4848 1.5043 1 RUS RUBLESİ 0.09140 0.09260 100 İRAN RİYALİ 0.01453 0.01472 1 ÇİN YUANI 0.88323 0.89478 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.04978 0.05043 1 KATAR RİYALİ 1.6748 1.6967 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3839 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.5827 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9973 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.1769 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 111.21 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3087 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.4344 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7505 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1327 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2714 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2929 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.7268 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.1093 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 66.75 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.9083 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 122.57 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6433 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.38408 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 8.5004 TÜRK LİRASI

PARTNERPlajın yıldızı o oldu!Plajın yıldızı o oldu!
İşte yeni konut kampanyasının detaylarıİşte yeni konut kampanyasının detayları
ATO'dan üyelerine 2 milyar liralık ‘Nefes Kredisi’ girişimiATO'dan üyelerine 2 milyar liralık ‘Nefes Kredisi’ girişimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avro dolar TCMB Döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Dolar ne kadar? 15 Ağustos dolar yorumları

Dolar ne kadar? 15 Ağustos dolar yorumları

Torbalı'da son iki günde 20 kilo altın ve 500 bin dolar bozduruldu

Torbalı'da son iki günde 20 kilo altın ve 500 bin dolar bozduruldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İşte yeni konut kampanyasının detayları

İşte yeni konut kampanyasının detayları

ATO'dan üyelerine 2 milyar liralık ‘Nefes Kredisi’ girişimi

ATO'dan üyelerine 2 milyar liralık ‘Nefes Kredisi’ girişimi

Merzifon OSB’ye 55 milyon liralık yatırım

Merzifon OSB’ye 55 milyon liralık yatırım

Betam: Tarım dışı işsizlikte kuvvetli artış devam ediyor   

Betam: Tarım dışı işsizlikte kuvvetli artış devam ediyor   

DİSK-AR: Gerçek işsiz sayısı 5.7 milyon, gerçek işsizlik yüzde 16.6

DİSK-AR: Gerçek işsiz sayısı 5.7 milyon, gerçek işsizlik yüzde 16.6

Anzer balının kilosu 940 lira; sipariş yağıyor

Anzer balının kilosu 940 lira; sipariş yağıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.