TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 6.1360 6.1471 6.1317 6.1563 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.4233 4.4521 4.4030 4.4789 1 DANİMARKA KRONU 0.93070 0.93527 0.93004 0.93742 1 EURO 6.9501 6.9626 6.9452 6.9731 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7.7880 7.8286 7.7825 7.8403 1 İSVİÇRE FRANGI 6.1387 6.1781 6.1295 6.1873 1 İSVEÇ KRONU 0.66579 0.67268 0.66532 0.67423 1 KANADA DOLARI 4.6821 4.7033 4.6648 4.7211 1 KUVEYT DİNARI 20.0918 20.3547 19.7904 20.6600 1 NORVEÇ KRONU 0.72572 0.73060 0.72521 0.73228 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.6361 1.6390 1.6238 1.6513 100 JAPON YENİ 5.5042 5.5407 5.4838 5.5617 1 BULGAR LEVASI 3.5336 3.5798 1 RUMEN LEYİ 1.4848 1.5043 1 RUS RUBLESİ 0.09140 0.09260 100 İRAN RİYALİ 0.01453 0.01472 1 ÇİN YUANI 0.88323 0.89478 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.04978 0.05043 1 KATAR RİYALİ 1.6748 1.6967 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3839 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.5827 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9973 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.1769 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 111.21 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3087 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.4344 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7505 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1327 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2714 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2929 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.7268 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.1093 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 66.75 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.9083 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 122.57 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6433 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.38408 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 8.5004 TÜRK LİRASI
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