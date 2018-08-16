TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5.7982 5.8087 5.7942 5.8174 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.2036 4.2310 4.1843 4.2564 1 DANİMARKA KRONU 0.88291 0.88725 0.88229 0.88929 1 EURO 6.5935 6.6054 6.5889 6.6153 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7.3552 7.3936 7.3501 7.4047 1 İSVİÇRE FRANGI 5.8235 5.8609 5.8147 5.8697 1 İSVEÇ KRONU 0.62781 0.63431 0.62737 0.63577 1 KANADA DOLARI 4.4100 4.4299 4.3937 4.4467 1 KUVEYT DİNARI 18.9991 19.2477 18.7141 19.5364 1 NORVEÇ KRONU 0.68470 0.68930 0.68422 0.69089 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.5460 1.5487 1.5344 1.5604 100 JAPON YENİ 5.2195 5.2540 5.2002 5.2740 1 BULGAR LEVASI 3.3522 3.3961 1 RUMEN LEYİ 1.4071 1.4255 1 RUS RUBLESİ 0.08612 0.08725 100 İRAN RİYALİ 0.01373 0.01391 1 ÇİN YUANI 0.83546 0.84639 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.04714 0.04775 1 KATAR RİYALİ 1.5835 1.6042 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3761 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.5570 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9934 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.1964 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 110.82 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3130 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.4476 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7506 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1372 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2707 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2952 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.7200 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.0976 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 66.95 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.9013 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 122.32 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6411 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.38628 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 8.0453 TÜRK LİRASI
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