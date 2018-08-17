TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5.9944 6.0052 5.9902 6.0142 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.3476 4.3760 4.3276 4.4022 1 DANİMARKA KRONU 0.91402 0.91851 0.91338 0.92062 1 EURO 6.8267 6.8390 6.8219 6.8493 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7.6094 7.6491 7.6041 7.6605 1 İSVİÇRE FRANGI 6.0032 6.0417 5.9942 6.0508 1 İSVEÇ KRONU 0.64910 0.65582 0.64865 0.65733 1 KANADA DOLARI 4.5528 4.5734 4.5360 4.5907 1 KUVEYT DİNARI 19.6426 19.8996 19.3479 20.1981 1 NORVEÇ KRONU 0.70530 0.71004 0.70480 0.71167 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.5983 1.6011 1.5863 1.6131 100 JAPON YENİ 5.4057 5.4415 5.3857 5.4622 1 BULGAR LEVASI 3.4708 3.5162 1 RUMEN LEYİ 1.4580 1.4771 1 RUS RUBLESİ 0.08869 0.08985 100 İRAN RİYALİ 0.01419 0.01438 1 ÇİN YUANI 0.86591 0.87724 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.04863 0.04927 1 KATAR RİYALİ 1.6371 1.6586 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3755 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.5482 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9962 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.1957 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 110.63 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3149 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.4783 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7506 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1388 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2716 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2953 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.7174 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.0884 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 67.21 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.8839 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 122.57 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6410 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.38757 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 8.3252 TÜRK LİRASI
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