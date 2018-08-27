TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 6.1901 6.2012 6.1857 6.2105 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.5160 4.5454 4.4952 4.5727 1 DANİMARKA KRONU 0.96217 0.96690 0.96150 0.96912 1 EURO 7.1875 7.2004 7.1825 7.2112 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7.9377 7.9790 7.9321 7.9910 1 İSVİÇRE FRANGI 6.2801 6.3204 6.2707 6.3299 1 İSVEÇ KRONU 0.67489 0.68188 0.67442 0.68344 1 KANADA DOLARI 4.7407 4.7621 4.7232 4.7802 1 KUVEYT DİNARI 20.3201 20.5860 20.0153 20.8948 1 NORVEÇ KRONU 0.73888 0.74385 0.73837 0.74556 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.6505 1.6535 1.6381 1.6659 100 JAPON YENİ 5.5575 5.5943 5.5370 5.6156 1 BULGAR LEVASI 3.6542 3.7020 1 RUMEN LEYİ 1.5401 1.5602 1 RUS RUBLESİ 0.09136 0.09256 100 İRAN RİYALİ 0.01466 0.01485 1 ÇİN YUANI 0.90225 0.91406 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.05000 0.05066 1 KATAR RİYALİ 1.6905 1.7126 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3675 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.4234 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9834 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.1330 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 111.11 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3040 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.3571 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1611 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2845 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3012 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6845 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9968 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 67.37 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.8222 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 123.11 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6412 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.39817 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 8.6625 TÜRK LİRASI
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