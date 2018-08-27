FİNANS

TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2018 15:45 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 6.1901 6.2012 6.1857 6.2105 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.5160 4.5454 4.4952 4.5727 1 DANİMARKA KRONU 0.96217 0.96690 0.96150 0.96912 1 EURO 7.1875 7.2004 7.1825 7.2112 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7.9377 7.9790 7.9321 7.9910 1 İSVİÇRE FRANGI 6.2801 6.3204 6.2707 6.3299 1 İSVEÇ KRONU 0.67489 0.68188 0.67442 0.68344 1 KANADA DOLARI 4.7407 4.7621 4.7232 4.7802 1 KUVEYT DİNARI 20.3201 20.5860 20.0153 20.8948 1 NORVEÇ KRONU 0.73888 0.74385 0.73837 0.74556 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.6505 1.6535 1.6381 1.6659 100 JAPON YENİ 5.5575 5.5943 5.5370 5.6156 1 BULGAR LEVASI 3.6542 3.7020 1 RUMEN LEYİ 1.5401 1.5602 1 RUS RUBLESİ 0.09136 0.09256 100 İRAN RİYALİ 0.01466 0.01485 1 ÇİN YUANI 0.90225 0.91406 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.05000 0.05066 1 KATAR RİYALİ 1.6905 1.7126 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3675 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.4234 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9834 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.1330 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 111.11 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3040 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.3571 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1611 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2845 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3012 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6845 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9968 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 67.37 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.8222 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 123.11 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6412 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.39817 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 8.6625 TÜRK LİRASI

PARTNERKenan söyledi, Özge ile Irmak coştuKenan söyledi, Özge ile Irmak coştu
Bayramda 2 milyon kişi seyahat etti, 2.5 milyar liralık gelir oluştuBayramda 2 milyon kişi seyahat etti, 2.5 milyar liralık gelir oluştu
Türk-İş: Yoksulluk sınırı 6 bin liraya dayandıTürk-İş: Yoksulluk sınırı 6 bin liraya dayandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avro dolar TCMB Döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

İtalya'da görüp Türkiye’de uyguladılar, para basıyorlar

İtalya'da görüp Türkiye’de uyguladılar, para basıyorlar

65 yaş aylığında yeni düzenleme geliyor! 1 Eylül'de başlıyor

65 yaş aylığında yeni düzenleme geliyor! 1 Eylül'de başlıyor

Borcu olanlar dikkat! Yeniden yapılandırma için son gün

Borcu olanlar dikkat! Yeniden yapılandırma için son gün

Konutta yeni kampanya yarın açıklanacak

Konutta yeni kampanya yarın açıklanacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Diğer Haberler
Bayramda 2 milyon kişi seyahat etti, 2.5 milyar liralık gelir oluştu (2)

Bayramda 2 milyon kişi seyahat etti, 2.5 milyar liralık gelir oluştu (2)

TOKİ 20 ilde 176 arsayı satışa sundu

TOKİ 20 ilde 176 arsayı satışa sundu

Bayramda 2 milyon kişi seyahat etti, 2.5 milyar liralık gelir oluştu

Bayramda 2 milyon kişi seyahat etti, 2.5 milyar liralık gelir oluştu

Türk-İş: Yoksulluk sınırı 6 bin liraya dayandı

Türk-İş: Yoksulluk sınırı 6 bin liraya dayandı

SÖYLEŞİ

SÖYLEŞİ

Burkay: Bu dönemden üreterek ve ihracat yaparak çıkabiliriz

Burkay: Bu dönemden üreterek ve ihracat yaparak çıkabiliriz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.