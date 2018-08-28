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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2018 15:43 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 6.2186 6.2298 6.2142 6.2391 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.5586 4.5883 4.5376 4.6159 1 DANİMARKA KRONU 0.97388 0.97867 0.97320 0.98092 1 EURO 7.2744 7.2875 7.2693 7.2984 1 İNGİLİZ STERLİNİ 8.0080 8.0497 8.0024 8.0618 1 İSVİÇRE FRANGI 6.3478 6.3885 6.3382 6.3981 1 İSVEÇ KRONU 0.68014 0.68718 0.67966 0.68876 1 KANADA DOLARI 4.7967 4.8184 4.7790 4.8367 1 KUVEYT DİNARI 20.4252 20.6924 20.1188 21.0028 1 NORVEÇ KRONU 0.74621 0.75123 0.74569 0.75295 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.6581 1.6610 1.6456 1.6735 100 JAPON YENİ 5.5842 5.6212 5.5636 5.6426 1 BULGAR LEVASI 3.6982 3.7466 1 RUMEN LEYİ 1.5568 1.5772 1 RUS RUBLESİ 0.09166 0.09286 100 İRAN RİYALİ 0.01472 0.01492 1 ÇİN YUANI 0.90858 0.92047 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.05025 0.05090 1 KATAR RİYALİ 1.6982 1.7205 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3609 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.3754 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9774 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.1042 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 111.09 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.2947 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.3131 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7505 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1698 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2900 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3031 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6721 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9721 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 67.46 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.8059 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 123.07 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6413 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.40236 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 8.7285 TÜRK LİRASI

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Anahtar Kelimeler:
avro dolar TCMB Döviz kurları

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