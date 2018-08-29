TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 6.4063 6.4178 6.4018 6.4274 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.6673 4.6977 4.6458 4.7259 1 DANİMARKA KRONU 1.0006 1.0055 0.99991 1.0078 1 EURO 7.4735 7.4869 7.4682 7.4982 1 İNGİLİZ STERLİNİ 8.2341 8.2770 8.2283 8.2894 1 İSVİÇRE FRANGI 6.5425 6.5845 6.5327 6.5944 1 İSVEÇ KRONU 0.69537 0.70257 0.69489 0.70419 1 KANADA DOLARI 4.9461 4.9684 4.9278 4.9872 1 KUVEYT DİNARI 21.0337 21.3090 20.7182 21.6286 1 NORVEÇ KRONU 0.76361 0.76874 0.76307 0.77051 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.7082 1.7112 1.6953 1.7241 100 JAPON YENİ 5.7461 5.7842 5.7248 5.8061 1 BULGAR LEVASI 3.7995 3.8492 1 RUMEN LEYİ 1.5996 1.6206 1 RUS RUBLESİ 0.09359 0.09482 100 İRAN RİYALİ 0.01517 0.01537 1 ÇİN YUANI 0.93336 0.94557 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.05176 0.05243 1 KATAR RİYALİ 1.7496 1.7725 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3694 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.3924 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9769 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.1735 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 111.22 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.2935 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.3689 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1666 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2875 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3018 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6766 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9824 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 68.06 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.8252 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 123.09 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6411 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.40037 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 8.9792 TÜRK LİRASI
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