TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 6.5498 6.5616 6.5452 6.5714 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.7308 4.7617 4.7091 4.7902 1 DANİMARKA KRONU 1.0235 1.0285 1.0228 1.0309 1 EURO 7.6428 7.6566 7.6375 7.6681 1 İNGİLİZ STERLİNİ 8.5062 8.5505 8.5002 8.5634 1 İSVİÇRE FRANGI 6.7569 6.8003 6.7467 6.8105 1 İSVEÇ KRONU 0.71578 0.72319 0.71528 0.72486 1 KANADA DOLARI 5.0255 5.0481 5.0069 5.0673 1 KUVEYT DİNARI 21.5224 21.8041 21.1996 22.1311 1 NORVEÇ KRONU 0.78381 0.78908 0.78326 0.79090 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.7464 1.7495 1.7333 1.7626 100 JAPON YENİ 5.8959 5.9349 5.8740 5.9574 1 BULGAR LEVASI 3.8856 3.9365 1 RUMEN LEYİ 1.6360 1.6574 1 RUS RUBLESİ 0.09575 0.09701 100 İRAN RİYALİ 0.01551 0.01571 1 ÇİN YUANI 0.95297 0.96544 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.05293 0.05362 1 KATAR RİYALİ 1.7888 1.8122 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3812 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.3895 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9671 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.1116 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 110.82 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3016 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.3358 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7505 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1669 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3009 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3045 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6762 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9810 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 68.02 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.8345 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 123.05 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6411 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.40181 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 9.1898 TÜRK LİRASI
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