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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2018 16:36 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 6.6213 6.6333 6.6167 6.6432 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.7593 4.7903 4.7374 4.8191 1 DANİMARKA KRONU 1.0295 1.0345 1.0288 1.0369 1 EURO 7.6868 7.7007 7.6814 7.7122 1 İNGİLİZ STERLİNİ 8.5226 8.5670 8.5166 8.5799 1 İSVİÇRE FRANGI 6.8099 6.8537 6.7997 6.8639 1 İSVEÇ KRONU 0.72284 0.73032 0.72233 0.73200 1 KANADA DOLARI 5.0646 5.0874 5.0458 5.1067 1 KUVEYT DİNARI 21.7375 22.0219 21.4114 22.3523 1 NORVEÇ KRONU 0.78950 0.79480 0.78894 0.79663 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.7655 1.7686 1.7522 1.7819 100 JAPON YENİ 5.9496 5.9890 5.9276 6.0117 1 BULGAR LEVASI 3.9078 3.9589 1 RUMEN LEYİ 1.6479 1.6695 1 RUS RUBLESİ 0.09697 0.09824 100 İRAN RİYALİ 0.01568 0.01588 1 ÇİN YUANI 0.96495 0.97757 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.05348 0.05418 1 KATAR RİYALİ 1.8083 1.8319 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3880 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.4217 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9701 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.1213 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 111.02 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3056 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.3662 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7505 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1609 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2893 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3015 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6849 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9955 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 67.90 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.8234 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 123.11 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6412 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.39856 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 9.2687 TÜRK LİRASI

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avro dolar TCMB Döviz kurları

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