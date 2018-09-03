TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 6.6213 6.6333 6.6167 6.6432 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.7593 4.7903 4.7374 4.8191 1 DANİMARKA KRONU 1.0295 1.0345 1.0288 1.0369 1 EURO 7.6868 7.7007 7.6814 7.7122 1 İNGİLİZ STERLİNİ 8.5226 8.5670 8.5166 8.5799 1 İSVİÇRE FRANGI 6.8099 6.8537 6.7997 6.8639 1 İSVEÇ KRONU 0.72284 0.73032 0.72233 0.73200 1 KANADA DOLARI 5.0646 5.0874 5.0458 5.1067 1 KUVEYT DİNARI 21.7375 22.0219 21.4114 22.3523 1 NORVEÇ KRONU 0.78950 0.79480 0.78894 0.79663 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.7655 1.7686 1.7522 1.7819 100 JAPON YENİ 5.9496 5.9890 5.9276 6.0117 1 BULGAR LEVASI 3.9078 3.9589 1 RUMEN LEYİ 1.6479 1.6695 1 RUS RUBLESİ 0.09697 0.09824 100 İRAN RİYALİ 0.01568 0.01588 1 ÇİN YUANI 0.96495 0.97757 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.05348 0.05418 1 KATAR RİYALİ 1.8083 1.8319 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3880 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.4217 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9701 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.1213 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 111.02 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3056 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.3662 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7505 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1609 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2893 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3015 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6849 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9955 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 67.90 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.8234 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 123.11 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6412 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.39856 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 9.2687 TÜRK LİRASI
Check-in yaptığı koltuk değiştirilince tazminat kazandı
Kilosunu yüz eurodan satıyor! Para basıyor
Borsa haftaya nasıl başladı?
Dolar/TL ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum ve dolar yorumları
'Şarbon' karaborsacıları! Hemen harekete geçtiler
İstanbul'un göbeğindeki AVM'nin yürüyen merdivenlerine 'haciz' iddiası!
Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu
'Turizmde rekorlar kırarak devam ediyoruz'
Onu gören 100 bin dolarlık arabalara bile bakmıyor
Temmuz ayında 5.67 milyon turist geldi
Borsa güne düşüşle başladı
Üniversite öğrencileri yaptı! Yüzde 95'i yerli üretim elektrikli otomobil
Okuyucu Yorumları 0 yorum