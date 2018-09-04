TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 6.6797 6.6918 6.6750 6.7018 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.7866 4.8179 4.7646 4.8468 1 DANİMARKA KRONU 1.0347 1.0397 1.0339 1.0421 1 EURO 7.7252 7.7391 7.7198 7.7507 1 İNGİLİZ STERLİNİ 8.5562 8.6008 8.5502 8.6137 1 İSVİÇRE FRANGI 6.8479 6.8919 6.8376 6.9022 1 İSVEÇ KRONU 0.72815 0.73569 0.72764 0.73738 1 KANADA DOLARI 5.0760 5.0989 5.0572 5.1183 1 KUVEYT DİNARI 21.9218 22.2086 21.5929 22.5417 1 NORVEÇ KRONU 0.79308 0.79841 0.79253 0.80025 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.7809 1.7841 1.7676 1.7975 100 JAPON YENİ 5.9824 6.0220 5.9602 6.0449 1 BULGAR LEVASI 3.9276 3.9790 1 RUMEN LEYİ 1.6581 1.6798 1 RUS RUBLESİ 0.09732 0.09860 100 İRAN RİYALİ 0.01581 0.01602 1 ÇİN YUANI 0.97197 0.98469 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.05395 0.05465 1 KATAR RİYALİ 1.8243 1.8481 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3922 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.4459 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9732 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.1346 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 111.39 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3142 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.4018 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7507 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1565 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2831 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3003 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6912 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.0059 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 68.25 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.8338 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 123.12 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6411 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.39574 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 9.3316 TÜRK LİRASI
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