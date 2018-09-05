TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 6.6824 6.6944 6.6777 6.7045 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.7807 4.8118 4.7587 4.8407 1 DANİMARKA KRONU 1.0357 1.0408 1.0350 1.0432 1 EURO 7.7336 7.7475 7.7282 7.7591 1 İNGİLİZ STERLİNİ 8.5518 8.5964 8.5458 8.6093 1 İSVİÇRE FRANGI 6.8411 6.8850 6.8308 6.8953 1 İSVEÇ KRONU 0.73053 0.73809 0.73001 0.73979 1 KANADA DOLARI 5.0610 5.0838 5.0423 5.1031 1 KUVEYT DİNARI 21.9257 22.2126 21.5968 22.5457 1 NORVEÇ KRONU 0.79251 0.79784 0.79196 0.79967 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.7816 1.7848 1.7683 1.7982 100 JAPON YENİ 5.9772 6.0167 5.9551 6.0396 1 BULGAR LEVASI 3.9319 3.9833 1 RUMEN LEYİ 1.6587 1.6804 1 RUS RUBLESİ 0.09716 0.09843 100 İRAN RİYALİ 0.01582 0.01603 1 ÇİN YUANI 0.97200 0.98472 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.05394 0.05464 1 KATAR RİYALİ 1.8250 1.8489 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3945 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.4419 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9746 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.1085 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 111.53 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3186 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.4113 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7507 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1573 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2819 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2996 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6900 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.0061 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 68.39 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.8364 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 123.20 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6411 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.39576 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 9.3354 TÜRK LİRASI
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