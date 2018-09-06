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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 15:41 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış1ABD DOLARI6.58636.59816.58176.60801AVUSTRALYA DOLARI4.72134.75214.69964.78061DANİMARKA KRONU1.02541.03041.02471.03281EURO7.65737.67117.65207.68261İNGİLİZ STERLİNİ8.49998.54428.49398.55701İSVİÇRE FRANGI6.77526.81876.76506.82891İSVEÇ KRONU0.721300.728760.720790.730441KANADA DOLARI4.98955.01204.97105.03111KUVEYT DİNARI21.624721.907621.300322.23631NORVEÇ KRONU0.782010.787270.781470.789081SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ1.75601.75921.74281.7724100JAPON YENİ5.90215.94125.88035.96381BULGAR LEVASI3.89323.9442 1RUMEN LEYİ1.64131.6628 1RUS RUBLESİ0.095890.09714 100İRAN RİYALİ0.015590.01580 1ÇİN YUANI0.958320.97086 1PAKİSTAN RUPİSİ0.053190.05389 1KATAR RİYALİ1.79871.8223 ÇAPRAZ KURLAR BirimDöviz CinsiÇapraz KurDöviz Cinsi 1ABD DOLARI1.3917AVUSTRALYA DOLARI 1ABD DOLARI6.4132DANİMARKA KRONU 1ABD DOLARI0.9699İSVİÇRE FRANGI 1ABD DOLARI9.0923İSVEÇ KRONU 1ABD DOLARI111.32JAPON YENİ 1ABD DOLARI1.3182KANADA DOLARI 1ABD DOLARI8.4016NORVEÇ KRONU 1ABD DOLARI3.7507SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1EURO1.1626ABD DOLARI 1İNGİLİZ STERLİNİ1.2927ABD DOLARI 1KUVEYT DİNARI3.3018ABD DOLARI 1ABD DOLARI1.6822BULGAR LEVASI 1ABD DOLARI3.9903RUMEN LEYİ 1ABD DOLARI68.30RUS RUBLESİ 1ABD DOLARI42000İRAN RİYALİ 1ABD DOLARI6.8342ÇİN YUANI 1ABD DOLARI123.12PAKİSTAN RUPİSİ 1ABD DOLARI3.6411KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)1.39899ABD DOLARI 1ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)9.2224TÜRK LİRASI

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TCMB Döviz kurları

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