TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 6.4690 6.4807 6.4645 6.4904 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.6195 4.6496 4.5982 4.6775 1 DANİMARKA KRONU 1.0077 1.0126 1.0070 1.0149 1 EURO 7.5259 7.5395 7.5207 7.5508 1 İNGİLİZ STERLİNİ 8.3732 8.4169 8.3674 8.4295 1 İSVİÇRE FRANGI 6.6858 6.7288 6.6758 6.7388 1 İSVEÇ KRONU 0.70918 0.71653 0.70869 0.71818 1 KANADA DOLARI 4.9201 4.9423 4.9019 4.9611 1 KUVEYT DİNARI 21.2507 21.5288 20.9320 21.8517 1 NORVEÇ KRONU 0.76696 0.77211 0.76642 0.77389 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.7247 1.7278 1.7118 1.7408 100 JAPON YENİ 5.8271 5.8657 5.8055 5.8880 1 BULGAR LEVASI 3.8263 3.8764 1 RUMEN LEYİ 1.6126 1.6337 1 RUS RUBLESİ 0.09303 0.09425 100 İRAN RİYALİ 0.01532 0.01552 1 ÇİN YUANI 0.94041 0.95272 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.05225 0.05294 1 KATAR RİYALİ 1.7668 1.7899 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3971 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.4099 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9653 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.0829 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 110.75 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3130 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.4140 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7508 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1634 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2966 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3035 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6812 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9891 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 69.15 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.8403 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 123.11 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6410 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.40003 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 9.0650 TÜRK LİRASI
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