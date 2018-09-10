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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2018 15:47 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Kodu Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 USD/TRY ABD DOLARI 6.4533 6.4649 6.4488 6.4746 1 AUD/TRY AVUSTRALYA DOLARI 4.5830 4.6129 4.5619 4.6406 1 DKK/TRY DANİMARKA KRONU 0.99926 1.0042 0.99856 1.0065 1 EUR/TRY EURO 7.4635 7.4770 7.4583 7.4882 1 GBP/TRY İNGİLİZ STERLİNİ 8.3317 8.3752 8.3259 8.3877 1 CHF/TRY İSVİÇRE FRANGI 6.6242 6.6667 6.6142 6.6767 1 SEK/TRY İSVEÇ KRONU 0.71062 0.71798 0.71012 0.71963 1 CAD/TRY KANADA DOLARI 4.8891 4.9111 4.8710 4.9298 1 KWD/TRY KUVEYT DİNARI 21.1773 21.4544 20.8596 21.7762 1 NOK/TRY NORVEÇ KRONU 0.76707 0.77222 0.76653 0.77400 1 SAR/TRY SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.7206 1.7237 1.7076 1.7366 100 JPY/TRY JAPON YENİ 5.7967 5.8351 5.7753 5.8573 1 BGN/TRY BULGAR LEVASI 3.7947 3.8443 1 RON/TRY RUMEN LEYİ 1.6017 1.6226 1 RUB/TRY RUS RUBLESİ 0.09164 0.09284 100 IRR/TRY İRAN RİYALİ 0.01528 0.01548 1 CNY/TRY ÇİN YUANI 0.93523 0.94747 1 PKR/TRY PAKİSTAN RUPİSİ 0.05208 0.05276 1 QAR/TRY KATAR RİYALİ 1.7624 1.7855 Çapraz Kurlar Birim Döviz Kodu Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 USD/AUD ABD DOLARI 1.4048 AVUSTRALYA DOLARI 1 USD/DKK ABD DOLARI 6.4481 DANİMARKA KRONU 1 USD/CHF ABD DOLARI 0.9720 İSVİÇRE FRANGI 1 USD/SEK ABD DOLARI 9.0426 İSVEÇ KRONU 1 USD/JPY ABD DOLARI 111.06 JAPON YENİ 1 USD/CAD ABD DOLARI 1.3182 KANADA DOLARI 1 USD/NOK ABD DOLARI 8.3923 NORVEÇ KRONU 1 USD/SAR ABD DOLARI 3.7507 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EUR/USD EURO 1.1566 ABD DOLARI 1 GBP/USD İNGİLİZ STERLİNİ 1.2933 ABD DOLARI 1 KWD/USD KUVEYT DİNARI 3.3001 ABD DOLARI 1 USD/BGN ABD DOLARI 1.6911 BULGAR LEVASI 1 USD/RON ABD DOLARI 4.0065 RUMEN LEYİ 1 USD/RUB ABD DOLARI 70.02 RUS RUBLESİ 1 USD/IRR ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 USD/CNY ABD DOLARI 6.8615 ÇİN YUANI 1 USD/PKR ABD DOLARI 123.21 PAKİSTAN RUPİSİ 1 USD/QAR ABD DOLARI 3.6411 KATAR RİYALİ Bilgi İçin 1 SDR/USD ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.39635 ABD DOLARI 1 SDR/TRY ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 9.0191 TÜRK LİRASI

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Anahtar Kelimeler:
döviz piyasalar

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