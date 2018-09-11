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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2018 15:44 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 6.4538 6.4654 6.4492 6.4751 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.5785 4.6084 4.5575 4.6360 1 DANİMARKA KRONU 1.0026 1.0075 1.0019 1.0099 1 EURO 7.4899 7.5034 7.4847 7.5147 1 İNGİLİZ STERLİNİ 8.3997 8.4435 8.3938 8.4562 1 İSVİÇRE FRANGI 6.6084 6.6508 6.5985 6.6608 1 İSVEÇ KRONU 0.71008 0.71743 0.70958 0.71908 1 KANADA DOLARI 4.9015 4.9236 4.8834 4.9424 1 KUVEYT DİNARI 21.1856 21.4628 20.8678 21.7848 1 NORVEÇ KRONU 0.77027 0.77545 0.76973 0.77723 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.7207 1.7238 1.7078 1.7367 100 JAPON YENİ 5.7778 5.8161 5.7564 5.8382 1 BULGAR LEVASI 3.8079 3.8577 1 RUMEN LEYİ 1.6080 1.6290 1 RUS RUBLESİ 0.09157 0.09277 100 İRAN RİYALİ 0.01528 0.01548 1 ÇİN YUANI 0.93475 0.94698 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.05213 0.05281 1 KATAR RİYALİ 1.7626 1.7857 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.4063 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.4269 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9744 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.0501 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 111.43 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3149 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.3580 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7507 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1606 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3037 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3012 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6853 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9911 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 70.08 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.8656 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 123.10 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6410 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.39835 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 9.0327 TÜRK LİRASI

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TCMB Döviz kurları

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