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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2018 15:53 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 6.3945 6.4060 6.3901 6.4157 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.5384 4.5680 4.5175 4.5954 1 DANİMARKA KRONU 0.99163 0.99651 0.99094 0.99880 1 EURO 7.4085 7.4219 7.4034 7.4330 1 İNGİLİZ STERLİNİ 8.3065 8.3498 8.3006 8.3623 1 İSVİÇRE FRANGI 6.5511 6.5931 6.5412 6.6030 1 İSVEÇ KRONU 0.70369 0.71098 0.70320 0.71261 1 KANADA DOLARI 4.8893 4.9113 4.8712 4.9300 1 KUVEYT DİNARI 20.9869 21.2615 20.6721 21.5805 1 NORVEÇ KRONU 0.76651 0.77166 0.76597 0.77343 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.7048 1.7079 1.6920 1.7207 100 JAPON YENİ 5.7216 5.7595 5.7004 5.7814 1 BULGAR LEVASI 3.7664 3.8157 1 RUMEN LEYİ 1.5888 1.6096 1 RUS RUBLESİ 0.09152 0.09272 100 İRAN RİYALİ 0.01514 0.01534 1 ÇİN YUANI 0.92569 0.93781 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.05164 0.05231 1 KATAR RİYALİ 1.7464 1.7693 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.4057 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.4385 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9739 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.0485 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 111.49 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3061 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.3220 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7508 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1586 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3012 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3005 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6883 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.0023 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 69.48 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.8691 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 123.15 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6410 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.39723 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 8.9427 TÜRK LİRASI

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avro dolar TCMB Döviz kurları

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