FİNANS

TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 15:42 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 6.3566 6.3681 6.3522 6.3776 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.5562 4.5859 4.5352 4.6134 1 DANİMARKA KRONU 0.98859 0.99345 0.98790 0.99573 1 EURO 7.3855 7.3988 7.3803 7.4099 1 İNGİLİZ STERLİNİ 8.2792 8.3224 8.2734 8.3349 1 İSVİÇRE FRANGI 6.5390 6.5810 6.5292 6.5909 1 İSVEÇ KRONU 0.70445 0.71174 0.70396 0.71338 1 KANADA DOLARI 4.8802 4.9022 4.8621 4.9208 1 KUVEYT DİNARI 20.8719 21.1450 20.5588 21.4621 1 NORVEÇ KRONU 0.76855 0.77372 0.76802 0.77550 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.6948 1.6978 1.6821 1.7106 100 JAPON YENİ 5.6877 5.7254 5.6667 5.7471 1 BULGAR LEVASI 3.7549 3.8040 1 RUMEN LEYİ 1.5834 1.6041 1 RUS RUBLESİ 0.09220 0.09341 100 İRAN RİYALİ 0.01505 0.01525 1 ÇİN YUANI 0.92307 0.93515 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.05129 0.05196 1 KATAR RİYALİ 1.7361 1.7588 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3919 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.4200 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9699 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.9852 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 111.49 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3008 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.2506 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7507 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1619 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3047 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3020 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6834 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9922 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 68.55 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.8478 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 123.24 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6410 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.39926 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 8.9026 TÜRK LİRASI

PARTNEREn büyük sorunlardan biri! Vajinada koku varsa dikkatEn büyük sorunlardan biri! Vajinada koku varsa dikkat
Sönmez Holding'den 86 milyon liralık dev yatırımSönmez Holding'den 86 milyon liralık dev yatırım
BMD / Öncel: Şimdi uzlaşma ve verimli çalışma zamanıBMD / Öncel: Şimdi uzlaşma ve verimli çalışma zamanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avro dolar TCMB Döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'na eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'na eleştiri

Varlık Fonu yönetim kurulu üyeleri maaş almayacak

Varlık Fonu yönetim kurulu üyeleri maaş almayacak

Apple'dan Türkiye'ye zam kararı!

Apple'dan Türkiye'ye zam kararı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sönmez Holding'den 86 milyon liralık dev yatırım

Sönmez Holding'den 86 milyon liralık dev yatırım

BMD / Öncel: Şimdi uzlaşma ve verimli çalışma zamanı

BMD / Öncel: Şimdi uzlaşma ve verimli çalışma zamanı

BTSO Başkanı Burkay: Fiyat farkı kararnamesi çıkarılmasını bekliyoruz

BTSO Başkanı Burkay: Fiyat farkı kararnamesi çıkarılmasını bekliyoruz

Sabiha Gökçen’den denizaşırı uçuşlar başlıyor

Sabiha Gökçen’den denizaşırı uçuşlar başlıyor

Deniz üzerindeki havalimanında uçuş rekoru

Deniz üzerindeki havalimanında uçuş rekoru

İhracat 1,39 milyar dolara yükseldi

İhracat 1,39 milyar dolara yükseldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.