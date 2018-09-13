TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 6.3566 6.3681 6.3522 6.3776 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.5562 4.5859 4.5352 4.6134 1 DANİMARKA KRONU 0.98859 0.99345 0.98790 0.99573 1 EURO 7.3855 7.3988 7.3803 7.4099 1 İNGİLİZ STERLİNİ 8.2792 8.3224 8.2734 8.3349 1 İSVİÇRE FRANGI 6.5390 6.5810 6.5292 6.5909 1 İSVEÇ KRONU 0.70445 0.71174 0.70396 0.71338 1 KANADA DOLARI 4.8802 4.9022 4.8621 4.9208 1 KUVEYT DİNARI 20.8719 21.1450 20.5588 21.4621 1 NORVEÇ KRONU 0.76855 0.77372 0.76802 0.77550 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.6948 1.6978 1.6821 1.7106 100 JAPON YENİ 5.6877 5.7254 5.6667 5.7471 1 BULGAR LEVASI 3.7549 3.8040 1 RUMEN LEYİ 1.5834 1.6041 1 RUS RUBLESİ 0.09220 0.09341 100 İRAN RİYALİ 0.01505 0.01525 1 ÇİN YUANI 0.92307 0.93515 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.05129 0.05196 1 KATAR RİYALİ 1.7361 1.7588 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3919 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.4200 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9699 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.9852 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 111.49 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3008 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.2506 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7507 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1619 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3047 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3020 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6834 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9922 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 68.55 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.8478 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 123.24 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6410 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.39926 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 8.9026 TÜRK LİRASI
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