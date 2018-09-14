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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 16:03 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 6.0659 6.0768 6.0616 6.0859 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.3582 4.3866 4.3382 4.4130 1 DANİMARKA KRONU 0.95023 0.95489 0.94956 0.95709 1 EURO 7.0988 7.1116 7.0939 7.1223 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7.9442 7.9856 7.9386 7.9976 1 İSVİÇRE FRANGI 6.2750 6.3153 6.2656 6.3248 1 İSVEÇ KRONU 0.67168 0.67863 0.67121 0.68019 1 KANADA DOLARI 4.6607 4.6817 4.6434 4.6995 1 KUVEYT DİNARI 19.9273 20.1881 19.6284 20.4909 1 NORVEÇ KRONU 0.73597 0.74092 0.73545 0.74262 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.6173 1.6202 1.6051 1.6323 100 JAPON YENİ 5.4107 5.4465 5.3907 5.4672 1 BULGAR LEVASI 3.6094 3.6566 1 RUMEN LEYİ 1.5202 1.5401 1 RUS RUBLESİ 0.08856 0.08972 100 İRAN RİYALİ 0.01436 0.01455 1 ÇİN YUANI 0.88028 0.89180 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.04901 0.04965 1 KATAR RİYALİ 1.6567 1.6783 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3886 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.3737 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9644 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.9925 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 111.84 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.2998 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.2218 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7507 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1703 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3119 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3037 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6712 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9677 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 68.11 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.8522 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 123.09 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6410 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.40271 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 8.5164 TÜRK LİRASI

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avro dolar TCMB Döviz kurları

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