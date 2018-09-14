TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 6.0659 6.0768 6.0616 6.0859 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.3582 4.3866 4.3382 4.4130 1 DANİMARKA KRONU 0.95023 0.95489 0.94956 0.95709 1 EURO 7.0988 7.1116 7.0939 7.1223 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7.9442 7.9856 7.9386 7.9976 1 İSVİÇRE FRANGI 6.2750 6.3153 6.2656 6.3248 1 İSVEÇ KRONU 0.67168 0.67863 0.67121 0.68019 1 KANADA DOLARI 4.6607 4.6817 4.6434 4.6995 1 KUVEYT DİNARI 19.9273 20.1881 19.6284 20.4909 1 NORVEÇ KRONU 0.73597 0.74092 0.73545 0.74262 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.6173 1.6202 1.6051 1.6323 100 JAPON YENİ 5.4107 5.4465 5.3907 5.4672 1 BULGAR LEVASI 3.6094 3.6566 1 RUMEN LEYİ 1.5202 1.5401 1 RUS RUBLESİ 0.08856 0.08972 100 İRAN RİYALİ 0.01436 0.01455 1 ÇİN YUANI 0.88028 0.89180 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.04901 0.04965 1 KATAR RİYALİ 1.6567 1.6783 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3886 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.3737 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9644 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.9925 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 111.84 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.2998 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.2218 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7507 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1703 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3119 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3037 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6712 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9677 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 68.11 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.8522 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 123.09 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6410 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.40271 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 8.5164 TÜRK LİRASI
TBB'den uyarı: Banka bilgilerinin paylaşılmaması alışkanlık haline getirilmelidir
Japonya'da tattığı süt reçelini üretti, dünyaya satıyor
Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor
Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolarda son durum! (14 Eylül 2018 dolar yorumları)
Merkez Bankası sonrası dolar ne kadar oldu? 13 Eylül dolar yorumları
Borsa güne yükselişle başladı
Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu
Haluk Ulusoy’un Kuşadası’ndaki ünlü oteli icradan satıldı
Borsa güne yükselişle başladı
Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum