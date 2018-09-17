TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 6.2608 6.2720 6.2564 6.2814 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.4788 4.5080 4.4582 4.5351 1 DANİMARKA KRONU 0.97636 0.98116 0.97568 0.98341 1 EURO 7.2946 7.3077 7.2895 7.3187 1 İNGİLİZ STERLİNİ 8.1875 8.2302 8.1818 8.2425 1 İSVİÇRE FRANGI 6.4731 6.5147 6.4634 6.5245 1 İSVEÇ KRONU 0.69289 0.70007 0.69241 0.70168 1 KANADA DOLARI 4.7991 4.8207 4.7813 4.8390 1 KUVEYT DİNARI 20.5521 20.8211 20.2438 21.1334 1 NORVEÇ KRONU 0.75953 0.76463 0.75899 0.76639 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.6693 1.6723 1.6568 1.6848 100 JAPON YENİ 5.5775 5.6144 5.5569 5.6358 1 BULGAR LEVASI 3.7082 3.7567 1 RUMEN LEYİ 1.5621 1.5825 1 RUS RUBLESİ 0.09133 0.09253 100 İRAN RİYALİ 0.01482 0.01502 1 ÇİN YUANI 0.90629 0.91815 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.05051 0.05118 1 KATAR RİYALİ 1.7098 1.7322 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3946 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.4024 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9650 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.9973 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 111.98 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3028 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.2228 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7506 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1651 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3100 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3012 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6789 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9856 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 68.17 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.8694 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 123.24 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6412 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.40005 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 8.7733 TÜRK LİRASI
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