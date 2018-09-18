TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 6.3635 6.3750 6.3591 6.3845 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.5750 4.6049 4.5540 4.6325 1 DANİMARKA KRONU 0.99556 1.0005 0.99487 1.0028 1 EURO 7.4387 7.4521 7.4335 7.4633 1 İNGİLİZ STERLİNİ 8.3474 8.3909 8.3415 8.4035 1 İSVİÇRE FRANGI 6.6038 6.6462 6.5939 6.6562 1 İSVEÇ KRONU 0.71175 0.71911 0.71125 0.72077 1 KANADA DOLARI 4.8795 4.9015 4.8615 4.9201 1 KUVEYT DİNARI 20.8995 21.1729 20.5860 21.4905 1 NORVEÇ KRONU 0.77747 0.78270 0.77693 0.78450 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.6967 1.6997 1.6840 1.7125 100 JAPON YENİ 5.6647 5.7022 5.6438 5.7239 1 BULGAR LEVASI 3.7817 3.8312 1 RUMEN LEYİ 1.5917 1.6126 1 RUS RUBLESİ 0.09338 0.09461 100 İRAN RİYALİ 0.01507 0.01526 1 ÇİN YUANI 0.92175 0.93381 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.05135 0.05202 1 KATAR RİYALİ 1.7379 1.7606 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3877 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.3820 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9614 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.9027 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 112.07 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3024 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.1648 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7506 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1690 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3140 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3028 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6733 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9755 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 67.76 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.8650 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 123.24 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6412 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.40189 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 8.9290 TÜRK LİRASI
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