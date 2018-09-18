FİNANS

TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2018 15:56 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 6.3635 6.3750 6.3591 6.3845 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.5750 4.6049 4.5540 4.6325 1 DANİMARKA KRONU 0.99556 1.0005 0.99487 1.0028 1 EURO 7.4387 7.4521 7.4335 7.4633 1 İNGİLİZ STERLİNİ 8.3474 8.3909 8.3415 8.4035 1 İSVİÇRE FRANGI 6.6038 6.6462 6.5939 6.6562 1 İSVEÇ KRONU 0.71175 0.71911 0.71125 0.72077 1 KANADA DOLARI 4.8795 4.9015 4.8615 4.9201 1 KUVEYT DİNARI 20.8995 21.1729 20.5860 21.4905 1 NORVEÇ KRONU 0.77747 0.78270 0.77693 0.78450 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.6967 1.6997 1.6840 1.7125 100 JAPON YENİ 5.6647 5.7022 5.6438 5.7239 1 BULGAR LEVASI 3.7817 3.8312 1 RUMEN LEYİ 1.5917 1.6126 1 RUS RUBLESİ 0.09338 0.09461 100 İRAN RİYALİ 0.01507 0.01526 1 ÇİN YUANI 0.92175 0.93381 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.05135 0.05202 1 KATAR RİYALİ 1.7379 1.7606 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3877 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.3820 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9614 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.9027 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 112.07 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3024 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.1648 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7506 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1690 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3140 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3028 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6733 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9755 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 67.76 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.8650 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 123.24 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6412 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.40189 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 8.9290 TÜRK LİRASI

PARTNERDizi setlerinde oyuncular nasıl vakit geçiriyor?Dizi setlerinde oyuncular nasıl vakit geçiriyor?
Torku'dan rüşeymli bisküviTorku'dan rüşeymli bisküvi
Aycı: THY İstanbul Yeni Havalimanı ile daha da büyüyecekAycı: THY İstanbul Yeni Havalimanı ile daha da büyüyecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avro dolar TCMB Döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Yasa değişti! Artık yetim aylığı kesilmeyecek

Yasa değişti! Artık yetim aylığı kesilmeyecek

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Uzmanlar uyardı, sözleşmelerinizi TL'ye çevirmede son gün 12 Ekim

Uzmanlar uyardı, sözleşmelerinizi TL'ye çevirmede son gün 12 Ekim

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MB Endeksi: Konut fiyatları Temmuz'da yıllık yüzde 9.39 arttı

MB Endeksi: Konut fiyatları Temmuz'da yıllık yüzde 9.39 arttı

Sandra Po: Blok zinciri teknolojisi insan merkezli olmalı 

Sandra Po: Blok zinciri teknolojisi insan merkezli olmalı 

100 metrekareye kuran yıllık 9 bin 500 TL tasarruf edecek

100 metrekareye kuran yıllık 9 bin 500 TL tasarruf edecek

Torku'dan rüşeymli bisküvi

Torku'dan rüşeymli bisküvi

Aycı: THY İstanbul Yeni Havalimanı ile daha da büyüyecek

Aycı: THY İstanbul Yeni Havalimanı ile daha da büyüyecek

Sapanca'da, Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali düzenlenecek

Sapanca'da, Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali düzenlenecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.