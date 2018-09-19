TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 6.3095 6.3208 6.3050 6.3303 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.5619 4.5917 4.5409 4.6192 1 DANİMARKA KRONU 0.98731 0.99216 0.98662 0.99445 1 EURO 7.3766 7.3899 7.3714 7.4010 1 İNGİLİZ STERLİNİ 8.2946 8.3379 8.2888 8.3504 1 İSVİÇRE FRANGI 6.5146 6.5565 6.5049 6.5663 1 İSVEÇ KRONU 0.70719 0.71452 0.70670 0.71616 1 KANADA DOLARI 4.8648 4.8867 4.8468 4.9053 1 KUVEYT DİNARI 20.7177 20.9888 20.4069 21.3036 1 NORVEÇ KRONU 0.77149 0.77668 0.77095 0.77846 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.6823 1.6853 1.6697 1.6980 100 JAPON YENİ 5.6026 5.6397 5.5819 5.6611 1 BULGAR LEVASI 3.7503 3.7994 1 RUMEN LEYİ 1.5767 1.5973 1 RUS RUBLESİ 0.09362 0.09485 100 İRAN RİYALİ 0.01494 0.01513 1 ÇİN YUANI 0.91534 0.92731 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.05092 0.05159 1 KATAR RİYALİ 1.7231 1.7456 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3798 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.3806 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9663 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.8839 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 112.35 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.2952 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.1582 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7505 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1691 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3169 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3021 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6729 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9793 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 67.01 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.8544 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 123.22 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6413 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.40217 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 8.8549 TÜRK LİRASI
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