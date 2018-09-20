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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 15:37 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 6.2718 6.2831 6.2674 6.2925 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.5481 4.5778 4.5272 4.6053 1 DANİMARKA KRONU 0.98300 0.98782 0.98231 0.99010 1 EURO 7.3437 7.3570 7.3386 7.3680 1 İNGİLİZ STERLİNİ 8.2689 8.3120 8.2631 8.3245 1 İSVİÇRE FRANGI 6.4811 6.5227 6.4713 6.5325 1 İSVEÇ KRONU 0.70626 0.71358 0.70577 0.71522 1 KANADA DOLARI 4.8517 4.8736 4.8338 4.8921 1 KUVEYT DİNARI 20.6024 20.8719 20.2933 21.1850 1 NORVEÇ KRONU 0.76514 0.77028 0.76461 0.77206 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.6723 1.6753 1.6597 1.6878 100 JAPON YENİ 5.5761 5.6130 5.5555 5.6344 1 BULGAR LEVASI 3.7338 3.7826 1 RUMEN LEYİ 1.5700 1.5905 1 RUS RUBLESİ 0.09390 0.09513 100 İRAN RİYALİ 0.01485 0.01504 1 ÇİN YUANI 0.91015 0.92206 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.05062 0.05128 1 KATAR RİYALİ 1.7128 1.7352 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3757 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.3704 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9655 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.8425 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 112.21 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.2910 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.1768 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7505 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1709 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3207 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3034 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6703 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9724 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 66.42 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.8523 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 123.22 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6412 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.40336 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 8.8095 TÜRK LİRASI

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avro dolar TCMB Döviz kurları

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