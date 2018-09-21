FİNANS

TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 16:00 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 6.2671 6.2784 6.2627 6.2878 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.5574 4.5872 4.5365 4.6147 1 DANİMARKA KRONU 0.98783 0.99268 0.98714 0.99497 1 EURO 7.3794 7.3927 7.3742 7.4038 1 İNGİLİZ STERLİNİ 8.2610 8.3040 8.2552 8.3165 1 İSVİÇRE FRANGI 6.5356 6.5776 6.5258 6.5875 1 İSVEÇ KRONU 0.71027 0.71762 0.70977 0.71927 1 KANADA DOLARI 4.8473 4.8692 4.8294 4.8877 1 KUVEYT DİNARI 20.5906 20.8600 20.2818 21.1729 1 NORVEÇ KRONU 0.76789 0.77305 0.76735 0.77483 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.6710 1.6740 1.6585 1.6866 100 JAPON YENİ 5.5463 5.5830 5.5257 5.6042 1 BULGAR LEVASI 3.7520 3.8011 1 RUMEN LEYİ 1.5759 1.5965 1 RUS RUBLESİ 0.09380 0.09503 100 İRAN RİYALİ 0.01484 0.01503 1 ÇİN YUANI 0.91082 0.92273 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.05058 0.05124 1 KATAR RİYALİ 1.7114 1.7338 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3719 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.3344 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9567 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.7860 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 112.73 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.2912 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.1415 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7505 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1775 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3204 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3040 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6610 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9546 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 66.44 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.8422 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 123.22 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6413 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.40561 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 8.8170 TÜRK LİRASI

PARTNERBöyle rezalet görülmedi! Kebap satacağız diye kandırıp kadın satmışBöyle rezalet görülmedi! Kebap satacağız diye kandırıp kadın satmış
Tek 1 SMS attı yüzde 50 indirimle ev sahibi olduTek 1 SMS attı yüzde 50 indirimle ev sahibi oldu
Prof. Dr. Gürsel: YEP büyüme hedefleri oldukça düşükProf. Dr. Gürsel: YEP büyüme hedefleri oldukça düşük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avro dolar TCMB Döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Hotiç ve Yeşil'in ardından Beta da konkordato istedi

Hotiç ve Yeşil'in ardından Beta da konkordato istedi

Milyonlarca emeklinin gözü Meclis'te! Emekliler 355 TL intibak zammı alacak mı?

Milyonlarca emeklinin gözü Meclis'te! Emekliler 355 TL intibak zammı alacak mı?

AVM yöneticisi köyünde hayvancılığa başladı

AVM yöneticisi köyünde hayvancılığa başladı

Turizmde Türkiye çağrısı: Yüzde 300 artış bekleniyor

Turizmde Türkiye çağrısı: Yüzde 300 artış bekleniyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Finansal Hizmetler Güven Endeksi Eylül’de 7.6 puan düştü

Finansal Hizmetler Güven Endeksi Eylül’de 7.6 puan düştü

Tek 1 SMS attı yüzde 50 indirimle ev sahibi oldu

Tek 1 SMS attı yüzde 50 indirimle ev sahibi oldu

Prof. Dr. Gürsel: YEP büyüme hedefleri oldukça düşük

Prof. Dr. Gürsel: YEP büyüme hedefleri oldukça düşük

Beta Ayakkabı/İkiışık: Yeniden yapılandırma sürecini başlattık

Beta Ayakkabı/İkiışık: Yeniden yapılandırma sürecini başlattık

TBB: Yurtdışındaki sınırlı likiditeden ülkemiz de etkilendi

TBB: Yurtdışındaki sınırlı likiditeden ülkemiz de etkilendi

Kripto para ile Türkiye’nin ilk mobilya alışverişi yapıldı

Kripto para ile Türkiye’nin ilk mobilya alışverişi yapıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.