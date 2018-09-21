TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 6.2671 6.2784 6.2627 6.2878 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.5574 4.5872 4.5365 4.6147 1 DANİMARKA KRONU 0.98783 0.99268 0.98714 0.99497 1 EURO 7.3794 7.3927 7.3742 7.4038 1 İNGİLİZ STERLİNİ 8.2610 8.3040 8.2552 8.3165 1 İSVİÇRE FRANGI 6.5356 6.5776 6.5258 6.5875 1 İSVEÇ KRONU 0.71027 0.71762 0.70977 0.71927 1 KANADA DOLARI 4.8473 4.8692 4.8294 4.8877 1 KUVEYT DİNARI 20.5906 20.8600 20.2818 21.1729 1 NORVEÇ KRONU 0.76789 0.77305 0.76735 0.77483 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.6710 1.6740 1.6585 1.6866 100 JAPON YENİ 5.5463 5.5830 5.5257 5.6042 1 BULGAR LEVASI 3.7520 3.8011 1 RUMEN LEYİ 1.5759 1.5965 1 RUS RUBLESİ 0.09380 0.09503 100 İRAN RİYALİ 0.01484 0.01503 1 ÇİN YUANI 0.91082 0.92273 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.05058 0.05124 1 KATAR RİYALİ 1.7114 1.7338 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3719 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.3344 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9567 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.7860 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 112.73 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.2912 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.1415 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7505 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1775 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3204 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3040 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6610 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9546 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 66.44 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.8422 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 123.22 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6413 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.40561 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 8.8170 TÜRK LİRASI
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