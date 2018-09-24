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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2018 15:42 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış1ABD DOLARI6.22876.23996.22446.24931AVUSTRALYA DOLARI4.51774.54724.49694.57451DANİMARKA KRONU0.980150.984970.979470.987231EURO7.32347.33667.31827.34761İNGİLİZ STERLİNİ8.15658.19908.15088.21131İSVİÇRE FRANGI6.47746.51896.46766.52871İSVEÇ KRONU0.705780.713080.705280.714721KANADA DOLARI4.80654.82824.78874.84651KUVEYT DİNARI20.464720.732520.157821.04351NORVEÇ KRONU0.763580.768710.763050.770481SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ1.66091.66391.64841.6764100JAPON YENİ5.51795.55445.49755.57551BULGAR LEVASI3.72333.7720 1RUMEN LEYİ1.56371.5841 1RUS RUBLESİ0.093710.09494 100İRAN RİYALİ0.014750.01494 1ÇİN YUANI0.903270.91509 1PAKİSTAN RUPİSİ0.050290.05095 1KATAR RİYALİ1.70091.7232 ÇAPRAZ KURLAR BirimDöviz CinsiÇapraz KurDöviz Cinsi 1ABD DOLARI1.3755AVUSTRALYA DOLARI 1ABD DOLARI6.3450DANİMARKA KRONU 1ABD DOLARI0.9594İSVİÇRE FRANGI 1ABD DOLARI8.7878İSVEÇ KRONU 1ABD DOLARI112.61JAPON YENİ 1ABD DOLARI1.2942KANADA DOLARI 1ABD DOLARI8.1372NORVEÇ KRONU 1ABD DOLARI3.7502SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1EURO1.1757ABD DOLARI 1İNGİLİZ STERLİNİ1.3117ABD DOLARI 1KUVEYT DİNARI3.3041ABD DOLARI 1ABD DOLARI1.6635BULGAR LEVASI 1ABD DOLARI3.9611RUMEN LEYİ 1ABD DOLARI66.09RUS RUBLESİ 1ABD DOLARI42000İRAN RİYALİ 1ABD DOLARI6.8571ÇİN YUANI 1ABD DOLARI123.16PAKİSTAN RUPİSİ 1ABD DOLARI3.6414KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)1.40397ABD DOLARI 1ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)8.7528TÜRK LİRASI

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avro dolar TCMB Döviz kurları

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