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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2018 16:33 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 6.1240 6.1350 6.1197 6.1442 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.4276 4.4565 4.4072 4.4832 1 DANİMARKA KRONU 0.96455 0.96929 0.96387 0.97152 1 EURO 7.2057 7.2187 7.2007 7.2295 1 İNGİLİZ STERLİNİ 8.0360 8.0779 8.0304 8.0901 1 İSVİÇRE FRANGI 6.3249 6.3655 6.3154 6.3751 1 İSVEÇ KRONU 0.69409 0.70128 0.69360 0.70289 1 KANADA DOLARI 4.7196 4.7409 4.7021 4.7589 1 KUVEYT DİNARI 20.1171 20.3803 19.8153 20.6860 1 NORVEÇ KRONU 0.75112 0.75617 0.75059 0.75791 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.6329 1.6358 1.6206 1.6481 100 JAPON YENİ 5.4122 5.4480 5.3922 5.4687 1 BULGAR LEVASI 3.6637 3.7117 1 RUMEN LEYİ 1.5377 1.5578 1 RUS RUBLESİ 0.09265 0.09386 100 İRAN RİYALİ 0.01450 0.01469 1 ÇİN YUANI 0.88607 0.89766 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.04943 0.05007 1 KATAR RİYALİ 1.6723 1.6942 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3799 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.3392 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9660 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.7855 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 112.88 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.2958 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.1331 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1766 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3145 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3035 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6621 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9602 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 65.73 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.8726 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 123.20 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6414 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.40397 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 8.6056 TÜRK LİRASI

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avro dolar TCMB Döviz kurları

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