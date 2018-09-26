TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 6.1242 6.1353 6.1200 6.1445 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.4330 4.4620 4.4126 4.4887 1 DANİMARKA KRONU 0.96395 0.96868 0.96327 0.97091 1 EURO 7.2007 7.2136 7.1956 7.2245 1 İNGİLİZ STERLİNİ 8.0470 8.0889 8.0413 8.1010 1 İSVİÇRE FRANGI 6.3213 6.3619 6.3118 6.3714 1 İSVEÇ KRONU 0.69165 0.69881 0.69117 0.70042 1 KANADA DOLARI 4.7207 4.7420 4.7033 4.7601 1 KUVEYT DİNARI 20.1179 20.3811 19.8161 20.6868 1 NORVEÇ KRONU 0.75250 0.75756 0.75197 0.75930 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.6330 1.6359 1.6207 1.6482 100 JAPON YENİ 5.4114 5.4472 5.3913 5.4679 1 BULGAR LEVASI 3.6611 3.7090 1 RUMEN LEYİ 1.5364 1.5565 1 RUS RUBLESİ 0.09252 0.09373 100 İRAN RİYALİ 0.01450 0.01469 1 ÇİN YUANI 0.88585 0.89744 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.04944 0.05008 1 KATAR RİYALİ 1.6725 1.6944 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3782 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.3434 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9666 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.8168 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 112.90 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.2956 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.1186 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7503 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1758 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3162 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3035 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6634 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9637 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 65.82 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.8747 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 123.19 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6412 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.40372 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 8.6044 TÜRK LİRASI
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