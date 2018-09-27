TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 6.0752 6.0862 6.0710 6.0953 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.3813 4.4099 4.3611 4.4363 1 DANİMARKA KRONU 0.95221 0.95689 0.95154 0.95909 1 EURO 7.1130 7.1258 7.1080 7.1365 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7.9631 8.0046 7.9576 8.0167 1 İSVİÇRE FRANGI 6.2509 6.2910 6.2415 6.3005 1 İSVEÇ KRONU 0.68516 0.69226 0.68468 0.69385 1 KANADA DOLARI 4.6463 4.6673 4.6291 4.6850 1 KUVEYT DİNARI 19.9486 20.2096 19.6493 20.5127 1 NORVEÇ KRONU 0.74587 0.75088 0.74534 0.75261 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.6200 1.6229 1.6078 1.6350 100 JAPON YENİ 5.3761 5.4117 5.3562 5.4322 1 BULGAR LEVASI 3.6161 3.6634 1 RUMEN LEYİ 1.5163 1.5361 1 RUS RUBLESİ 0.09182 0.09302 100 İRAN RİYALİ 0.01438 0.01457 1 ÇİN YUANI 0.87832 0.88981 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.04906 0.04970 1 KATAR RİYALİ 1.6592 1.6809 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3834 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.3702 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9697 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.8291 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 112.73 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3058 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.1252 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7502 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1708 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3130 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3021 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6706 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9842 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 65.79 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.8781 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 123.14 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6410 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.40161 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 8.5227 TÜRK LİRASI
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