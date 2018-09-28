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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 15:51 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5.9902 6.0010 5.9860 6.0100 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.3117 4.3398 4.2918 4.3658 1 DANİMARKA KRONU 0.93067 0.93524 0.93002 0.93739 1 EURO 6.9505 6.9631 6.9457 6.9735 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7.8079 7.8486 7.8024 7.8603 1 İSVİÇRE FRANGI 6.1211 6.1604 6.1119 6.1696 1 İSVEÇ KRONU 0.67211 0.67907 0.67164 0.68063 1 KANADA DOLARI 4.5955 4.6162 4.5785 4.6338 1 KUVEYT DİNARI 19.6419 19.8989 19.3473 20.1974 1 NORVEÇ KRONU 0.73185 0.73677 0.73134 0.73846 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.5973 1.6002 1.5853 1.6122 100 JAPON YENİ 5.2684 5.3033 5.2489 5.3234 1 BULGAR LEVASI 3.5338 3.5801 1 RUMEN LEYİ 1.4819 1.5013 1 RUS RUBLESİ 0.09063 0.09181 100 İRAN RİYALİ 0.01418 0.01437 1 ÇİN YUANI 0.86537 0.87669 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.04834 0.04898 1 KATAR RİYALİ 1.6359 1.6573 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3860 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.4265 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9764 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.8747 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 113.43 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3017 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.1650 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7502 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1603 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3057 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2975 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6856 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.0195 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 65.73 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.8834 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 123.21 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6411 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.39616 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 8.3708 TÜRK LİRASI

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