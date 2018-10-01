TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5.9659 5.9767 5.9617 5.9856 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.2956 4.3236 4.2758 4.3495 1 DANİMARKA KRONU 0.92681 0.93136 0.92616 0.93350 1 EURO 6.9213 6.9337 6.9164 6.9441 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7.7678 7.8083 7.7623 7.8200 1 İSVİÇRE FRANGI 6.0550 6.0939 6.0459 6.1030 1 İSVEÇ KRONU 0.66735 0.67426 0.66688 0.67581 1 KANADA DOLARI 4.6503 4.6712 4.6330 4.6890 1 KUVEYT DİNARI 19.5565 19.8124 19.2631 20.1095 1 NORVEÇ KRONU 0.73063 0.73555 0.73012 0.73724 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.5908 1.5937 1.5789 1.6056 100 JAPON YENİ 5.2215 5.2560 5.2021 5.2760 1 BULGAR LEVASI 3.5187 3.5648 1 RUMEN LEYİ 1.4773 1.4966 1 RUS RUBLESİ 0.09047 0.09165 100 İRAN RİYALİ 0.01412 0.01431 1 ÇİN YUANI 0.86368 0.87498 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.04816 0.04879 1 KATAR RİYALİ 1.6293 1.6506 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3856 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.4271 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9830 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.9017 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 113.98 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.2812 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.1454 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7502 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1601 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3042 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2965 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6860 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.0158 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 65.58 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.8689 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 123.17 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6412 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.39577 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 8.3346 TÜRK LİRASI
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