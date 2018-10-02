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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2018 15:53 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 6.0082 6.0190 6.0040 6.0281 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.3036 4.3316 4.2838 4.3576 1 DANİMARKA KRONU 0.92739 0.93194 0.92674 0.93408 1 EURO 6.9255 6.9380 6.9206 6.9484 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7.7814 7.8219 7.7759 7.8337 1 İSVİÇRE FRANGI 6.0919 6.1310 6.0828 6.1402 1 İSVEÇ KRONU 0.66437 0.67125 0.66391 0.67280 1 KANADA DOLARI 4.6773 4.6984 4.6600 4.7162 1 KUVEYT DİNARI 19.6788 19.9363 19.3836 20.2353 1 NORVEÇ KRONU 0.73166 0.73658 0.73115 0.73828 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.6022 1.6051 1.5902 1.6171 100 JAPON YENİ 5.2691 5.3040 5.2496 5.3241 1 BULGAR LEVASI 3.5211 3.5671 1 RUMEN LEYİ 1.4757 1.4950 1 RUS RUBLESİ 0.09139 0.09259 100 İRAN RİYALİ 0.01423 0.01441 1 ÇİN YUANI 0.86980 0.88118 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.04842 0.04905 1 KATAR RİYALİ 1.6407 1.6622 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3928 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.4686 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9840 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.0050 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 113.75 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.2828 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.1916 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7500 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1527 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2973 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2938 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6968 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.0487 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 65.37 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.8689 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 123.40 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6415 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.39250 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 8.3740 TÜRK LİRASI

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Anahtar Kelimeler:
avro dolar TCMB Döviz kurları

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