TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 6.0289 6.0397 6.0247 6.0488 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.3067 4.3348 4.2869 4.3608 1 DANİMARKA KRONU 0.93386 0.93844 0.93320 0.94060 1 EURO 6.9741 6.9866 6.9692 6.9971 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7.8226 7.8634 7.8171 7.8752 1 İSVİÇRE FRANGI 6.0971 6.1362 6.0879 6.1454 1 İSVEÇ KRONU 0.66852 0.67544 0.66805 0.67700 1 KANADA DOLARI 4.6920 4.7131 4.6746 4.7310 1 KUVEYT DİNARI 19.7479 20.0063 19.4517 20.3064 1 NORVEÇ KRONU 0.73671 0.74166 0.73619 0.74337 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.6077 1.6106 1.5956 1.6227 100 JAPON YENİ 5.2835 5.3185 5.2640 5.3387 1 BULGAR LEVASI 3.5456 3.5920 1 RUMEN LEYİ 1.4863 1.5058 1 RUS RUBLESİ 0.09151 0.09271 100 İRAN RİYALİ 0.01427 0.01446 1 ÇİN YUANI 0.87279 0.88422 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.04865 0.04928 1 KATAR RİYALİ 1.6466 1.6681 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3966 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.4459 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9865 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.9799 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 113.83 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.2832 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.1635 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7500 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1568 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2997 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2940 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6909 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.0334 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 65.51 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.8689 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 123.24 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6410 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.39422 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 8.4132 TÜRK LİRASI
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