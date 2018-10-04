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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2018 15:36 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 6.1244 6.1354 6.1201 6.1447 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.3276 4.3558 4.3077 4.3819 1 DANİMARKA KRONU 0.94253 0.94716 0.94187 0.94933 1 EURO 7.0388 7.0515 7.0339 7.0620 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7.9306 7.9719 7.9250 7.9839 1 İSVİÇRE FRANGI 6.1629 6.2025 6.1537 6.2118 1 İSVEÇ KRONU 0.67457 0.68155 0.67410 0.68312 1 KANADA DOLARI 4.7505 4.7719 4.7329 4.7901 1 KUVEYT DİNARI 20.0453 20.3076 19.7446 20.6122 1 NORVEÇ KRONU 0.74248 0.74747 0.74196 0.74919 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.6331 1.6361 1.6209 1.6483 100 JAPON YENİ 5.3451 5.3804 5.3253 5.4009 1 BULGAR LEVASI 3.5785 3.6253 1 RUMEN LEYİ 1.4990 1.5186 1 RUS RUBLESİ 0.09186 0.09306 100 İRAN RİYALİ 0.01450 0.01469 1 ÇİN YUANI 0.88662 0.89823 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.04941 0.05005 1 KATAR RİYALİ 1.6726 1.6945 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.4119 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.4878 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9915 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.0404 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 114.31 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.2875 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.2284 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7501 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1493 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2971 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2915 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.7019 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.0628 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 66.30 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.8689 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 123.27 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6410 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.39067 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 8.5247 TÜRK LİRASI

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