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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 15:42 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 6.1156 6.1266 6.1113 6.1358 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.3124 4.3406 4.2926 4.3666 1 DANİMARKA KRONU 0.93815 0.94276 0.93749 0.94492 1 EURO 7.0088 7.0215 7.0039 7.0320 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7.9702 8.0117 7.9646 8.0237 1 İSVİÇRE FRANGI 6.1366 6.1760 6.1274 6.1853 1 İSVEÇ KRONU 0.66841 0.67533 0.66794 0.67688 1 KANADA DOLARI 4.7051 4.7263 4.6877 4.7443 1 KUVEYT DİNARI 20.0168 20.2787 19.7165 20.5829 1 NORVEÇ KRONU 0.73644 0.74139 0.73592 0.74309 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.6307 1.6336 1.6185 1.6459 100 JAPON YENİ 5.3896 5.4253 5.3696 5.4459 1 BULGAR LEVASI 3.5633 3.6099 1 RUMEN LEYİ 1.4929 1.5124 1 RUS RUBLESİ 0.09134 0.09253 100 İRAN RİYALİ 0.01448 0.01467 1 ÇİN YUANI 0.87844 0.88993 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.04756 0.04818 1 KATAR RİYALİ 1.6701 1.6920 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.4148 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.5087 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9943 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.1106 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 113.20 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.2980 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.2839 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7503 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1461 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3055 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2915 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.7067 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.0735 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 66.58 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.9229 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 127.88 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6412 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.39000 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 8.5083 TÜRK LİRASI

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