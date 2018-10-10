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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 15:40 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 6.0885 6.0995 6.0843 6.1086 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.3146 4.3427 4.2947 4.3688 1 DANİMARKA KRONU 0.93679 0.94139 0.93613 0.94355 1 EURO 6.9994 7.0120 6.9945 7.0225 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7.9977 8.0393 7.9921 8.0514 1 İSVİÇRE FRANGI 6.1227 6.1620 6.1135 6.1713 1 İSVEÇ KRONU 0.66664 0.67354 0.66617 0.67509 1 KANADA DOLARI 4.6939 4.7151 4.6765 4.7330 1 KUVEYT DİNARI 19.9390 20.1999 19.6399 20.5029 1 NORVEÇ KRONU 0.73861 0.74357 0.73809 0.74528 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.6233 1.6262 1.6111 1.6384 100 JAPON YENİ 5.3677 5.4033 5.3479 5.4238 1 BULGAR LEVASI 3.5588 3.6054 1 RUMEN LEYİ 1.4925 1.5120 1 RUS RUBLESİ 0.09149 0.09268 100 İRAN RİYALİ 0.01442 0.01460 1 ÇİN YUANI 0.87474 0.88618 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.04584 0.04644 1 KATAR RİYALİ 1.6628 1.6846 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.4078 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.4893 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9921 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.0943 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 113.16 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.2954 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.2230 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7507 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1496 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3158 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2933 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.7013 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.0567 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 66.18 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.9214 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 132.06 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6410 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.39233 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 8.4849 TÜRK LİRASI

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avro dolar TCMB Döviz kurları

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