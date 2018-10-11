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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 15:46 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5.9833 5.9941 5.9791 6.0031 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.2315 4.2591 4.2120 4.2846 1 DANİMARKA KRONU 0.92544 0.92999 0.92479 0.93213 1 EURO 6.9147 6.9272 6.9099 6.9376 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7.8854 7.9265 7.8799 7.9384 1 İSVİÇRE FRANGI 6.0401 6.0789 6.0310 6.0880 1 İSVEÇ KRONU 0.66075 0.66759 0.66029 0.66912 1 KANADA DOLARI 4.5806 4.6012 4.5636 4.6187 1 KUVEYT DİNARI 19.6229 19.8797 19.3286 20.1779 1 NORVEÇ KRONU 0.72589 0.73077 0.72538 0.73245 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.5952 1.5981 1.5833 1.6101 100 JAPON YENİ 5.3177 5.3529 5.2980 5.3733 1 BULGAR LEVASI 3.5156 3.5616 1 RUMEN LEYİ 1.4732 1.4925 1 RUS RUBLESİ 0.08926 0.09043 100 İRAN RİYALİ 0.01417 0.01435 1 ÇİN YUANI 0.85918 0.87042 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.04507 0.04566 1 KATAR RİYALİ 1.6341 1.6555 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.4107 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.4554 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9883 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.0169 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 112.25 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3045 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.2225 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7508 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1557 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3201 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2981 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6924 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.0387 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 66.66 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.9250 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 132.02 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6410 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.39582 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 8.3592 TÜRK LİRASI

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avro dolar TCMB Döviz kurları

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