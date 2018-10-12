TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5,9042 5,9149 5,9001 5,9237 1 AVUSTRALYA DOLARI 4,1949 4,2223 4,1756 4,2476 1 DANİMARKA KRONU 0,91548 0,91998 0,91484 0,92209 1 EURO 6,8404 6,8527 6,8356 6,8630 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7,7951 7,8357 7,7897 7,8475 1 İSVİÇRE FRANGI 5,9474 5,9856 5,9385 5,9946 1 İSVEÇ KRONU 0,65678 0,66358 0,65632 0,66511 1 KANADA DOLARI 4,5313 4,5518 4,5146 4,5691 1 KUVEYT DİNARI 19,3644 19,6178 19,0740 19,9121 1 NORVEÇ KRONU 0,71971 0,72455 0,71921 0,72622 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1,5741 1,5770 1,5623 1,5888 100 JAPON YENİ 5,2440 5,2787 5,2246 5,2988 1 BULGAR LEVASI 3,4779 3,5234 1 RUMEN LEYİ 1,4593 1,4784 1 RUS RUBLESİ 0,08897 0,09013 100 İRAN RİYALİ 0,01398 0,01416 1 ÇİN YUANI 0,84848 0,85958 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0,04482 0,04541 1 KATAR RİYALİ 1,6125 1,6336 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1,4042 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6,4393 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0,9905 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8,9514 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 112,32 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1,3012 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8,1835 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3,7508 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1,1586 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1,3225 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3,2982 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1,6881 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4,0233 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 65,99 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6,9196 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 130,99 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3,6410 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1,39719 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 8,2568 TÜRK LİRASI
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